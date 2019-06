Mondo della Superbike sotto shockm ex pilota sfigurato con una mazza da baseball

Maximo Ibarra è il nuovo CEO di Sky Italia - che si prepara a entrare nel Mondo della telefonia : Sky Italia ha un nuovo CEO: stiamo parlando di Maximo Ibarra, che assumerà l'incarico a partire da martedì 1 ottobre 2019. Ecco tutti i dettagli L'articolo Maximo Ibarra è il nuovo CEO di Sky Italia, che si prepara a entrare nel mondo della telefonia proviene da TuttoAndroid.

Francesco Totti alle Baleari celebra le donne della sua famiglia : “Sono le più belle del Mondo” : Francesco Totti è iun vacanza alle Baleari insieme alla sua famiglia. Abbagliato dalla bellezza delle “donne del suo clan” le fotografa e poi posta lo scatto sui social. della moglie Ilary Blasi e delle figlie Chanel e Isabel, l'ultimogenita di circa 3 anni, l’ex capitano della Roma scrive: “Sono le più belle del mondo”.Continua a leggere

Mazda MX-5 - a Torino maxi raduno per festeggiare trent’anni della roadster più amata al Mondo : Fu il giornalista americano Bob Hall, sul finire degli anni Settanta, a convincere Mazda – nella figura di Kenichi Yamamoto, l’allora responsabile di Ricerca e Sviluppo della Casa – dell’idea di dar vita alla “piccola” MX-5, quella che poi sarebbe diventata a tutti gli effetti la roadster più venduta e amata al mondo. Dalla proposta di Hall presero poi le mosse l’abilità e l’immaginazione di ...

Lucrecia Martel presidente della giuria internazionale di Venezia 76 - Barbera «La più grande regista del cinema Latino Americano - una delle maggiori al Mondo» : Lucrecia Martel presidente di giuria a Venezia 76, l'annuncio di Alberto Barbera grande novità per la Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia 2019. Dopo l’annuncio del Leone ...

Tragedia nel Mondo della pallavolo - Monza in lacrime : Miguel Angel Falasca muore per arresto cardiaco : Miguel Angel Falasca, coach del Saugella Team Monza, è morto per arresto cardiaco nella mattinata odierna: il club ne ha dato il triste annuncio “E’ con estremo e assoluto dolore che il Consorzio Vero Volley e il suo Presidente annunciano l’improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca“. Con questo triste annuncio, il Saugella Team Monza annuncia la scomparsa del suo coach all’età di 46 anni. “Miguel ...

Fifa 19 TOTS : scopri la Squadra della Stagione del Resto del Mondo : Il 21 giugno è stato annunciato un nuovo TOTS di Fifa 19, la Squadra della del Resto del Mondo, con tutti i migliori calciatori dei campionati minori, sia europei che asiatici TOTS Resto DEL Mondo Fifa 19 19: Ecco il TOTS “Rest of the World” di Fifa 19! I TOTS del Resto del Mondo saranno […] L'articolo Fifa 19 TOTS: scopri la Squadra della Stagione del Resto del Mondo proviene da I Migliori di Fifa.

La bufala della Gyro Drop Tower - la giostra più pericolosa del Mondo : La torre a caduta libera Gyro Drop, quella vera (foto: Tim Clayton/Corbis/Getty Images) Chi sta scrivendo questo articolo non ci salirebbe in ogni caso, e già a guardare il video fake che circola online sulla giostra Gyro Drop avverte un certo senso di nausea misto a vertigine. Salvo qualche amante delle emozioni estreme, persino i più temerari potrebbero tirare un sospiro di sollievo, perché la vera giostra che si trova a Seul non è così ...

Domani lutto cittadino a Positano : “Zeffirelli testimonial della Costiera Amalfitana nel Mondo” : “Franco Zeffirelli è stato per anni il testimonial della Costiera Amalfitana del mondo, dei suoi profumi, dei suoi colori, dei suoi panorami, della sua genuinità tipica di questa gente che ama i rapporti umani. Zeffirelli ha impersonificato il mito della Costiera portando nei suoi 35 anni di permanenza tutto il jet set mondiale del Cinema. E’ in Costiera Amalfitana lo storico incontro con la Maria Callas, mentre Cocò Chanel gli donò ...

Massimo Schina : "In Vivere ero Biagio - lasciai perché ero stanco del Mondo della tv. Oggi lavoro nella nautica" : Non era il protagonista assoluto, ma di sicuro il volto più popolare tra le cosiddette seconde linee. Se hai guardato Vivere non puoi non ricordarti di Biagio Ceracchi, amico del cuore di Luca Canale che lavorava come infermiere all’ospedale di Como.Due anni di ciak, per un totale di duecentoventi episodi che regalarono a Massimo Schina un’improvvisa e travolgente notorietà. “Venivo riconosciuto ovunque – racconta a Tv Blog – succede ancora ...

Non mi vergogno della cellulite! Ashley Graham è una delle donne più sexy al Mondo : Ashley Graham è una modella curvy nata a Lincoln (Nebraska) il 30 ottobre 1987, sotto il segno dello Scorpione, con il nome di Ashley Ann Graham. E’ cresciuta con la mamma e le due sorelle minori. Il papà è stato sempre assente ed era violento verso Ashley sia verbalmente che fisicamente, come lei stessa ha rivelato nell’autobiografia, a 17 anni si è trasferita a New York. -- Il messaggio di Ashley Graham è chiaro: “donne, deponete la carota ...

Messaggi in libro Fondazione Zeffirelli : “Grazie maestro”. Mattarella : “Lascia un grande vuoto nel Mondo della cultura italiana e internazionale” : Primi Messaggi, scritti sul libro delle visite posto all'ingresso della Fondazione Zeffirelli a Firenze, ricordano il grande regista scomparso oggi nella sua casa di dopo una lunga malattia. "Grazie Maestro" e "Ti ho conosciuto: e' stato bello!", si legge in alcuni scritti lasciati da fiorentini che hanno voluto portare il proprio cordoglio. Spunta pure un ringraziamento "Per la magia e la gioia che ha donato". Messaggi quelli di oggi di tenore ...

della Rocca gioielli - 30 anni di primati riconosciuti in tutto il Mondo : Dalle creazioni artistiche orafe per star come Michael Jackson al primo portale online per la vendita di orologi di lusso in...

Mondo della tv in lutto - l’attrice morta a 55 anni : da due lottava contro il cancro : Mondo della televisione in lutto. A soli 54 anni, dopo una lunga lotta contro un tumore, è morta l’attrice messicana Edith González, star di telenovelas nota anche al pubblico italiano. Fu la protagonista di “Cuore selvaggio”, che andò in onda per la prima volta nel nostro Paese nel 1993, trasmessa su Rete 4. Negli ultimi tempi, era apparsa spesso in televisione in patria per parlare della sua malattia, e anche dai social ...

La finale della Coppa del Mondo di Fortnite dal 26 luglio : montepremi da 30 mln di dollari : Mancano davvero poche settimane alla fine dell’ultima partita che consentirà o negherà l’accesso alla finale della Coppa del Mondo di Fornite 2019. finale che si terrà a New York dal 26 al 28 luglio, durante la quale si confronteranno i migliori cento giocatori singoli del Mondo e le 50 coppie migliori. Nel frattempo sono ancora tante le persone che ogni giorno si allenano, c’è chi direbbe “giocano”, per cercare di arrivare almeno alla ...