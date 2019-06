Juventus | De Ligt pronto a scegliere la destinazione | bianconeri in vantaggio RUMORS

De Ligt-Juventus - filtra ottimismo nell'ambiente : Kean potrebbe andare all'Ajax : Continua il tormentone attorno a Matthijs De Ligt, e in queste ultime ore le voci che lo vogliono vicino ai colori bianconeri a partire dalla prossima stagione si sono ulteriormente rafforzate. Infatti sembra che ormai il Paris Saint-Germain - che ai primi di giugno sembrava ad un passo dal chiudere l'affare con l'Ajax - sia stato sorpassato dalla Juventus che avrebbe offerto al giovane calciatore uno stipendio annuale che lo renderebbe uno dei ...

Juventus-De Ligt : ci sarebbe l'accordo - per Tuttosport si potrebbe chiudere in settimana : Il calciomercato della Juventus si infiamma. De Ligt è ad un passo dai bianconeri, l’accordo tra il club e il giocatore sarebbe stato trovato, la trattativa con l’Ajax è partita e, secondo Tuttosport, già entro la fine della settimana la trattativa si potrebbe chiudere con esito positivo. I bianconeri hanno fretta di chiudere perché non vogliono che qualcuno possa inserirsi mettendo i bastoni tra le ruote ad un affare che è molto vicino alla ...

Calciomercato - le notizie di oggi – La chiave per sbloccare de Ligt - il nome nuovo per la Juventus - le altre trattative di giornata : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. LA chiave PER DE Ligt – Dopo la presentazione di Maurizio Sarri la Juventus si prepara a tuffarsi massicciamente sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte ...

De Ligt Juventus - clamoroso : con l’olandese spazio ad un addio illustre! : DE Ligt Juventus- Secondo quanto evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe analizzando attentamente alcune mosse in chiave acquisti. Come noto, Paratici e Nedved starebbero cercando di convincere De Ligt a dire sì ai bianconeri. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Nedved avrebbe ammesso: “Siamo ben messi se non dovesse rilanciare […] More

Juventus : si cercherebbe l'accordo con Raiola per De Ligt - atteso l'ok di Rabiot : Quella di oggi per la Juventus potrebbe essere una giornata molto importante sul fronte mercato. Infatti, nelle prossime ore Adrien Rabiot dovrebbe dare il suo sì definitivo per trasferirsi a Torino. Ovviamente la dirigenza della Juve non è solo concentrata sul francese ma è attiva anche sul fronte Matthijs De Ligt. Infatti, Fabio Paratici sta cercando un'intesa con Mino Raiola agente del giocatore. Dunque nelle prossime ore potrebbero arrivare ...

Calciomercato Juventus : De Ligt e Demiral ‘chiuderebbero’ Rugani : Sono ore caldissime per il Calciomercato della Juventus soprattutto in difesa. De Ligt è vicino e Demiral, appena acquistato dal Sassuolo, sarebbe pronto a rimanere a Torino per crescere alle spalle dei campioni bianconeri. Con Chiellini e Bonucci inamovibili e i due nuovi acquisti, potrebbe essere Rugani a lasciare Torino, queste le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport. Attenzione però a Sarri che ha cresciuto il giovane centrale ...

Juventus - con De Ligt e Rabiot Sarri cambierebbe il modulo e la formazione : Dopo aver scelto il nuovo allenatore adesso per la dirigenza della Juventus è tempo di scatenarsi sul mercato. In particolare Fabio Paratici è al lavoro su due fronti. Il ds bianconero sta trattando per arrivare ad Adrien Rabiot e Matthijs De Ligt. Questi due giocatori qualora dovessero sbarcare a Torino si inserirebbero in una rosa già molto forte e permetterebbero a Maurizio Sarri di avere una formazione anche più competitiva. Infatti, il ...

Mercato Juventus - De Ligt esclude Cancelo : ecco il nuovo terzino destro! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus sarebbe ormai ad un passo da De Ligt. Il centrale olandese avrebbe scelto i bianconeri come prossima destinazione futura. Un affare da circa 80 milioni di euro, trattativa che potrebbe sbloccarsi già nel corso dei prossimi giorni. Paratici e Nedved vorrebbero chiudere subito […] More

Calciomercato Juventus - sempre più de Ligt : la chiave è Kean : Calciomercato Juventus – Dopo la presentazione di Maurizio Sarri la Juventus si prepara a tuffarsi massicciamente sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte per tentare un nuovo assalto alla prossima Champions League. E’ ai dettagli l’arrivo a parametro zero di Rabiot, c’è l’accordo con il centrocampista del Psg mentre la decisione dei bianconeri è stata quella di effettuare ...

Calciomercato Juventus : De Ligt ad un passo - l'Ajax vorrebbe Kean in cambio : De Ligt è il grande colpo per il Calciomercato della Juventus. L’olandese ormai è ad un passo dai bianconeri come prossima destinazione per la sua carriera. Battuta la concorrenza del Psg, ci sarebbe ancora il Barcellona secondo il Mundo Deportivo, ma la trattativa con i blaugrana si è incagliata da tempo sull’ingaggio e così i bianconeri non hanno più rivali. La Gazzetta dello Sport di oggi annuncia in prima pagina che nella trattativa potrebbe ...

Calciomercato Juventus De Ligt per i Bookmakers è sicuro : Calciomercato Juventus De Ligt per i Bookmakers è sicuro Se i Bookmakers ci mettono il loro sigillo, allora possiamo esserne certi: Matthijs De Ligt sarà un giocatore bianconero. Nel corso delle ultime ore la quotazione del passaggio del difensore olandese alla Juventus è crollata, passando da 17.00 a 1,20 ( quota che, di fatto, certifica […] More

La Juventus vorrebbe chiudere in fretta con l'Ajax per de Ligt : Nel corso del weekend che si è appena concluso la Juventus avrebbe avuto contatti continui per arrivare Matthijs de Ligt. L'olandese sarebbe l'obiettivo numero uno per rinforzare la difesa di Maurizio Sarri. Il difensore classe '99 consentirebbe alla Juve di inserirlo in rosa insieme a Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. De Ligt rappresenterebbe il futuro della retroguardia bianconera, visto che il Capitano della Vecchia Signora nel giro di ...

Acquisti Juventus : De Ligt ha detto sì - novità Pogba. Scelto il nuovo terzino : Acquisti Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente sessioni di mercato estivo. Paratici e Nedved porteranno avanti il capitolo cessioni. Cancelo sarà ormai un nuovo promesso sposo di Guardiola la City. 60 milioni la cifra che i bianconeri potrebbero incassare e girare all’Ajax per De Ligt, primo chiaro […] More

Gianluca Di Marzio : 'De Ligt sarebbe pronto a dire sì alla Juventus' : Potrebbe essere una settimana importante per la Juventus per quanto riguarda il calciomercato: dopo l'ufficializzazione e la presentazione di Maurizio Sarri, potrebbero arrivare grandi novità in merito ad acquisti e cessioni di giocatori. Per quanto riguarda le partenze, il Manchester City potrebbe chiudere l'acquisto di Joao Cancelo per 60 milioni di euro. Ma le principali trattative potrebbero riguardare gli arrivi: a breve infatti si aspetta ...