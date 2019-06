Under 21 | Italia fuori Biscotto Francia-Romania | Di Biagio salta | chi arriva al suo posto

Francia e Romania in semifinale - l'Italia saluta l'Europeo Under 21 : Francia e Romania non si fanno male, vanno a braccetto in semifinale e mettono fine all'Europeo Under 21 dell'Italia. A Cesena, ultima giornata girone

Under 21 : Italia eliminata dopo il pareggio annunciato tra Francia e Romania : Niente semifinale degli Europei Under 21 per l'Italia di Gigi di Biagio. dopo la debacle degli azzurri con la Polonia nella seconda giornata del Girone A, è decisivo anche il pareggio tra Francia e Romania (0-0) nell'ultimo appuntamento della fase a giorni per quanto riguarda il Girone C. Un pareggio che condanna l'Italia ad un'amarissima eliminazione. Allo stadio Dino Manuzzi di Cesena va in scena una partita assolutamente priva di ...

Europei Under 21 - Francia-Romania 0-0 : Italia eliminata - addio anche ai Giochi : L’Italia Under 21 saluta gli Europei e con essi anche le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’edizione casalinga che si annunciava trionfale, termina con un fallimento. Francia e Romania pareggiano 0 a 0, come nelle previsioni, garantendosi così entrambe l’accesso alle semifinali e mandando a casa gli azzurrini. La squadra del ct Di Biagio paga a caro prezzo la sconfitta contro la Polonia per 1 a 0 nella seconda partita del girone A, ...

Europei Under 21 - purtroppo è accaduto : c’è il ‘biscotto’ - Francia e Romania ‘pareggiano’ e l’Italia è fuori : 1/31 Massimo Paolone/LaPresse ...

Europeo Under 21 - Italia eliminata : 22.59 Il pareggio temuto è arrivato. Francia e Romania concludono il Girone C con uno 0-0 che le manda entrambe a 7 punti. Primo posto ai romeni, i transalpini sono migliori secondi fra i tre gruppi. L'Italia si è fermata a 6 punti e non stacca il biglietto per la semifinale dell'Europeo casalingo. Un flop che, oltretutto, si ripercuote anche sulle Olimpiadi di Tokyo 2020: fuori dalle prime quattro,gli azzurrini non andranno in Giappone ...

LIVE Francia-Romania 0-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : speranze dell’Italia ridotte al lumicino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84′ Mateta trovato solo al centro sbaglia il controllo. 83′ Ultima sostituzione per la Romania: Petre per Puscas. 82′ La Romania sembra aver trovato residue energie e sta provando ad impensierire la Francia. 79′ CLAMOROSA OCCASIONE ROMANIA! Colpo di testa di Rus che termina fuori non di molto dopo la deviazione di un giocatore francese. 78′ Ormai non pressa più ...

LIVE Francia-Romania 0-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : l’Italia spera in un gol rumeno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61′ Romania ora in difficoltà con la Francia in costante possesso del pallone. 59′ Primo cambio della partita: Baluta al posto di Cicaldau tra le fila rumene. 58′ Ammonito Thuram per simulazione, secondo l’arbitro il francese si è lasciato cadere in area di rigore. 56′ Scontro aereo forte tra Rus e Ikone, sembra essere nulla di grave per entrambi. 54′ Grande ...

Europei Under 21 calcio 2019 - l’Italia guarda Francia-Romania e spera. Gli azzurri si qualificano alle semifinali se… Rischio biscotto : Serata di fuoco per l’Italia, bisogna guardare Francia-Romania e sperare. Si devono incrociare le dita e aspettare un risultato favorevole per potersi qualificare alle semifinali degli Europei Under 21 di calcio 2019. La nostra Nazionale ha concluso il gruppo A al secondo posto con 6 punti e una differenza reti di +3 (6 gol segnati), dunque per poter proseguire la propria avventura nella rassegna continentale come miglior seconda è ...

ITALIA SI QUALIFICA SE/ Europei Under 21 - risultati utili : altro rischio 'biscotto' : ITALIA si QUALIFICA se... i risultati utili in Francia-Romania, che agli Europei Under 21 2019 potrebbe regalarci ancora il pass per la semifinale.

Italia si qualifica se.../ Europei Under 21 - risultati utili in Francia-Romania : Italia si qualifica se... i risultati utili in Francia-Romania, che agli Europei Under 21 2019 potrebbe regalarci ancora il pass per la semifinale.

Europei Under 21 - Francia-Romania decisiva per gli azzurri : l’Italia passa in semifinale se… : Si chiude oggi la fase a gironi dell’Europeo Under 21, Francia Romania deciderà le ultime due squadre qualificate in semifinale: l’Italia spera Siamo giunti alla resa dei conti, oggi si conclude la fase a gironi dell’Europeo Under 21 con il Gruppo C. Riflettori puntati su Francia-Romania, dal cui esito dipenderà anche il destino dell’Italia, che punta a qualificarsi come migliore seconda. Sarà obiettivamente però ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Germania-Austria 1-1 e Danimarca-Serbia 2-0. L’Italia resta ancora in vita : L’Italia tira un primo sospiro di sollievo: la Germania vince il Girone B degli Europei Under 21 di Calcio e raggiunge tra le semifinaliste (e alle Olimpiadi) la Spagna, mentre gli azzurrini tengono momentaneamente vive le speranze di staccare il pass come migliore seconda. Tutto dipenderà ora dall’esito di Francia-Romania di domani sera. Questa sera i tedeschi pareggiano per 1-1 con l’Austria, mentre la Danimarca batte 2-0 la ...

Calcio - Europei Under21 : l’Italia si qualifica se…Le possibili combinazioni : dipende da Francia-Romania. Biscotto inevitabile? : L’Italia Under 21 continua ad incrociare le dita. Dopo i risultati di questa sera (pareggio 1-1 tra Austria e Germania, e vittoria per 2-0 della Danimarca sulla Serbia) tutto sarà in bilico fino alla conclusione del Girone C, che scenderà in campo domani. Ogni discorso, infatti, sarà deciso dal match tra Francia e Romania. Le due Nazionali sono in vetta a braccetto al raggruppamento con 6 punti e, come si temeva, decideranno le sorti del ...

Europei Under 21 – Italia - la prima è andata : Austria e Danimarca fuori : La prima sera è andata liscia. Ancora accesa la fiammella della speranza per l’Italia a conclusione della terza ed ultima giornata del girone B degli Europei Under 21. Gli azzurri spettatori interessati di Austria-Germania e Danimarca-Serbia. Nel caso in cui danesi o Austriaci avessero vinto con tre gol di scarto avrebbero eliminato Mandragora e compagni (stessa differenza reti ma maggior numero di gol segnati). Ci va vicina la ...