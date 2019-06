Pericolo Radon | come monitorare la qualità dell’aria indoor

meteoweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) Incolore, insapore e inodore, ilè un gas naturale presente negli ambientiche si sprigiona dal sottosuolo ed è riconosciuto dall’Istituto Superiore di Sanitàsecondo fattore scatenante del tumore ai polmoni dopo il fumo. Fin dal 1988 l’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha inserito ilnel Gruppo 1, all’interno del quale sono presenti anche il fumo di sigaretta e l’amianto, sostanze di cui è stata appurata un’evidenza sufficiente di cancerogenicità a seguito di studi epidemiologici condotti sull’uomo. Derivante dal decadimento dell’uranio, quando si disperde all’aperto ilnon rappresenta un rischio concreto per la salute, ma il problema si pone nel caso di ambienti chiusi e non correttamente ventilati all’interno dei quali la penetrazione può concentrarsi anche notevolmente, causando valori incrementali preoccupanti per la salute. – DOVE ...