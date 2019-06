LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 25 giugno Italia in semifinale

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI15.32 JUDO – Nella prima delle finali del Mixed Team la Francia conquista la medaglia di bronzo superando la Bielorussia per 4-1 15.28 CANOA – La prossima gara del programma sarà ladel K2 1000m maschile, glini Samuele Burgo e Luca Beccaro hanno già conquistato il pass per la finale in mattinata. 15.24 ATLETICA – Grecia esuperano la fase di ripescaggio e accedono alla, comincia adesso il secondo turno che vedrà in gara Portogallo, Cipro, Bulgaria, Irlanda, Ungheria e Danimarca. 15.20 ATLETICA – Giovanni Leonardi completa il sorpasso e Giulia Riva sui 200m chiude al primo posto!IN! 15.18 ATLETICA – La Grecia allunga nell’ultima parte, il passaggio del turno dovrebbe essere al sicuro per gli azzurri. Adesso in ...

