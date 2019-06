L’Italia vince e vola ai quarti dove troverà l’Olanda Foto Bartoli gladiatrice | le

Calcio - L’Italia femminile vince con la Cina e raggiunge un traguardo storico : L'Italia è tra le otto squadre più forti del mondo. Le ragazze azzurre battono la Cina 2 a 0 e approdano ai quarti di finale. È la prima volta...

Atletica - European Games 2019 : L’Italia vince il ripescaggio e accede alle semifinali - Fofana 13.44 tra gli ostacoli : L’Italia dell’Atletica leggera si è qualificata alle semifinali degli European Games 2019, competizione multisportiva che si sta disputando a Minsk (Bielorussia) e che tiene a battesimo il rivoluzionario format Dinamic New Athletics. Gli azzurri erano impegnati nel turno di ripescaggio e sono riusciti a vincere il proprio raggruppamento staccando così il pass per la gara di domani dove cercheranno l’accesso all’atto ...

Azzurri i Giochi 2026. L’Italia unita fa squadra e convince il mondo : Un’Italia giovane, al femminile e che parla inglese, questa è la faccia con cui il nostro Paese si è guadagnato le Olimpiadi del 2026. Un’Italia unita, trasversale, capace di coalizzare partiti diversi e di trasformare i campanili in sistema, questa è la squadra che ha battuto la Svezia 47-34. Favoriti e vincenti, una combinazione rara e soprattutt...

Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà L’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

L’Italia ospiterà le Olimpiadi 2026 : vince Milano-Cortina : Olimpiadi 2026, il Cio ha scelto: sarà l’Italia ad ospitare i Giochi Olimpici invernali 2026. La candidatura di Milano-Cortina ha battuto quella della Svezia con Stoccolma-Are. L’Italia tornerà così ad organizzare un’edizione delle Olimpiadi, 20 anni dopo i Giochi invernali di Torino 2006. [In aggiornamento] SEGUI LA COPA AMERICA E LA COPPA D’AFRICA SU DAZN: […] L'articolo L’Italia ospiterà le Olimpiadi 2026: ...

Volley - Nations League 2019 : L’Italia chiede il passo all’Argentina - azzurri per vincere a Milano e puntare alla Final Six : L’Italia non vuole smettere di sognare in grande, gli azzurri hanno travolto la Serbia con un roboante 3-0 andando ben oltre le aspettative più rosee e hanno compiuto un ulteriore passo verso la qualificazione alla Final Six della Nations League. Doveva essere una Nazionale sperimentare, questa competizione doveva servire soltanto per lanciare nuovi elementi e per fare spazio ai giovani (così è stato) ma i ragazzi del CT Chicco Blengini si ...

Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : battuta d’arresto per L’Italia - il Sudafrica vince 2-1 : Una brutta battuta d’arresto, in un match davvero equilibrato. Nel secondo incontro delle Series Finals di Valencia per quanto riguarda il Girone B, la Nazionale femminile di Hockey su prato esce sconfitta per 2-1 con il Sudafrica e, quasi sicuramente sarà costretta ai quarti di finale per proseguire il proprio percorso. Le africane infatti ora sono leader del raggruppamento ed affronteranno la Thailandia nell’ultima sfida, mentre le ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. L’Italia vince il girone : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

