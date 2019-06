Le calciatrici italiane non sono ancora professioniste e guadagnano pochissimo 

agi

(Di martedì 25 giugno 2019) L'exploit della Nazionale femminile ha di sicuro acceso i riflettori sulle nostre atlete e. Togliendole dall'ombra i cui erano precipitate da vent'anni, il tempo in cui non hanno più partecipato al torneo della Coppa del Mondo. E sotto la luce e la lente d'ingrandimento si scoprono cose interessanti. Come, ad esempio, che oggi “non essendolepossiglare solo un accordo economico non superiore ai 12 mesi e con limiti precisi”. Per la precisione? Il fatto è che una calciatrice, in Italia, “non può ricevere un compenso sopra i 30.658 euro lordi a stagione”. E che grazie varie modifiche del regolamento Figc “si possommare indennità di trasferta, rimborsi forfettari e premi per un massimo di 61,97 euro al giorno per 5 giorni alla settimana”. Fatti i conti, il risultato è che in media una calciatrice in serie A “guadagna intorno ai 15mila ...

