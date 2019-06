Chernobyl | episodio 4 | il trailer e cosa aspettarsi

gqitalia

(Di martedì 25 giugno 2019)continua la narrazione dell’orrore, con gli appuntamenti settimanali che sono già arrivati oltre la metà. Il prossimo, il quarto su cinque, sarà in onda lunedì 1 luglio su Sky Atlantic. «Per aver mandato in malora le nostre vite qualcuno deve cominciare a dire la verità»: è davvero una missione, quella di Ulana Khomyuk (Emily Watson), scienziata incaricata da Valery Legasov di indagare susia successo quella maledetta notte del 26 aprile 1986., dove siamo arrivati In un crescendo continuo, continua il racconto dell’orrore: nella terza puntata si raggiungono nuovi picchi. Legasov descrive quello che sarà l’evoluzione delle vittime all’esposizione, terribili predizioni che puntualmente si avverano. I vigili del fuoco che sono intervenuti per primi peggiorano rapidamente e la stessa ...

