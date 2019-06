Per Buffon offerta milionaria del Porto E c’è anche il Leeds

ilnapolista

(Di lunedì 24 giugno 2019) Sul Corriere della Sera il mercato di Gigi, tutt’altro che immobile. Il portiere ha rispedito al mittente le attenzioni della Fluminense di Rio de Janeiro ed haaccantonato la possibilità Barcellona. Per lui c’è un’da parte del, che ha due coppe da giocare e che per il momento è la pista più concreta per il suo futuro. Resta da capire se Casillas si ristabilirà dopo l’attacco cardiaco subito a maggio e se potrà continuare o meno a giocare. Al’idea piace “e la piazza, notoriamente una boutique di lusso dove i talenti vanno via a caro prezzo e le stelle sono poche, lo accoglierebbe con il rispetto dovuto alle leggende, per quanto attempate”. Restain piedi l’ipotesi delallenato da Marcelo Bielsa: “qui si tratterebbe di un tuffo in un altro mondo, come quello della serie B inglese, ma ...

