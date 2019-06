Midsommar | il trailer del nuovo horror che ha stregato l’America

«Midsommar» - il trailer dell'horror estivo che spaventa anche i maestri del brivido : «È una sorta di bizzarro festival, con cerimonie speciali e costumi particolari» spiega uno dei protagonisti di Midsommar (infelicemente sottotitolato in italiano con Il villaggio dei dannati), seconda prova di Ari Aster che, proprio come con Hereditary – Le radici del male, copre il doppio ruolo di autore e regista. Il film è un horror estivo dai toni folk che ricorda le atmosfere di The Wicker Man, in versione ...