Evaso in Uruguay il superboss della ’ndrangheta Rocco Morabito | «Passato da un buco

Uruguay - Rocco Morabito Evaso : chi è la primula rossa della ‘ndrangheta. Cocaina e Sudamerica : 25 anni di latitanza : Con la fuga dal carcere centrale di Montevideo è ritornato ad essere una primula rossa. Una specialità per Rocco Morabito. Esponente di primo piano della ‘ndrangheta di Africo, Morabito è il narcos calabrese che si era trasferito in Sudamerica da ormai più di 10 anni prima di essere arrestato, nel 2017, in un hotel nella località di Punta del Este, dove faceva la bella vita con tanto di villa con piscina, assegni e soldi in contanti, una ...

