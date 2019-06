Ponte Morandi | Toti | “Settimana decisiva per Genova e la Liguria”

Nuovo Ponte Morandi : 25 giugno prima gettata/ Genova - Bucci 'ci sarà anche Toninelli' : Nuovo Ponte Morandi a Genova, il sindaco e commissario Bucci annuncia: 'prima gettata il 25 giugno forse anche con Toninelli'.

Rosanna - 4 figli disabili e la casa da evacuare sotto al Ponte Morandi : "Sconvolgere i nostri riti calmi è un disagio enorme" : Entri in casa di Rosanna e leggi in ogni particolare l’elemento della “cura”. La camere ben ordinate, suppellettili, mobili e oggetti d’arredamento sistemati per non costituire elemento indiretto di danno. Questo perché Rosanna Seminara è madre di quattro figli diversamente abili, tutti affetti, in forme più o meno gravi, dall’epilessia. E Rosanna, suo marito e i bambini, dovranno evacuare il ...

Genova - Ponte Morandi : fuga di gas in cantiere - area evacuata : fuga di gas questa mattina a Genova, nel cantiere del lato ovest di Ponte Morandi. L’area di cantiere è stata evacuata. Una ditta che si occupa di demolizione e ricostruzione del viadotto avrebbe lesionato una tubazione interrata. Sul posto i Vigili del fuoco e i tecnici di Iren che operano alla riparazione del danno. Non si registrano ulteriori criticità o disagi alla viabilità circostante e per i cittadini. L'articolo Genova, Ponte ...

Ponte Morandi : Chi è Varlese (Tecnodem) - arrestato per intestazione fittizia e metodi mafiosi : Abbiamo scritto ieri dell’arresto di due esponenti della Tecnodem di Napoli, azienda impegnata nella demolizione del Ponte Morandi. Oggi Il Secolo XIX racconta i dettagli dell’operazione delle forze dell’ordine. La Direzione distrettuale antimafia di genova lavorava già da un paio di mesi. Gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Federico Manotti e dal colonnello Mario Mettifogo, hanno effettuato il blitz ieri ...

Ponte Morandi - tensione tra cittadini e il sindaco Bucci : “Chi pensa alla nostra salute?”. “È la priorità” : A dieci mesi dal crollo del Ponte Morandi, il sindaco-commissario per la demolizione e ricostruzione del viadotto Marco Bucci incontra i cittadini dei quartieri interessati dal maxi-cantiere per presentare le attività di esplosione previste per il prossimo 28 giugno: “Ma se riusciamo ci piacerebbe anticipare al 27, perché ogni giorno perso sui lavori pesa su tutta la città”. Ad accoglierlo nel chiostro di San Bartolomeo di Certosa oltre ...

Ponte Morandi - arrestati a Genova i responsabili di una impresa impegnata nei lavori : contatti con la camorra : Due ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Genova, sono al centro del blitz che la Dia di Genova sta eseguendo, in...

Ponte Morandi - IMPRESA VICINA A CAMORRA/ Bucci - 'esclusione prova che lavoriamo bene' : PONTE MORANDI di Genova: IMPRESA 'Tecnoderm' VICINA alla CAMORRA impegnata nei lavori di demolizione, fermati l'amministratore di fatto e la prestanome.

Ponte Morandi - Bucci : abbattimento delle pile 10 e 11 il 27 o 28 giugno : “Penso che entro oggi pomeriggio arriverà la decisione. Io penso che faremo tutto il 27″: sono le parole di Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario straordinario, che si riferiscono all’abbattimento con esplosivo delle pile 10 e 11 del troncone di levante di Ponte Morandi, che secondo quando affermato dal primo cittadino avverrà “o il 27 o il 28 di giugno“. “Stamattina mi hanno detto che devo sollecitare ...

Ponte Morandi - esposto contro le demolizioni : Un esposto con 300 firme di abitanti delle zone limitrofe al Ponte Morandi, è stato depositato all’Autorità giudiziaria. Si chiede l’interdizione all’uso dell’esplosivo sulle pile 10 e 11 dell’ex viadotto, così come invece previsto dal programma dei lavori di demolizione della struttura commissariale il prossimo 27 giugno, data aggiornata stamane, in seguito alle dichiarazioni del commissario e ...

L’ombra della camorra sul Ponte Morandi : arrestati due esponenti della Tecnodem : C’è la mano della camorra sulla demolizione del Ponte Morandi. La notizia in un lancio di agenzia. La Direzione investigativa antimafia di Genova ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare. In Liguria e in Campania. arrestati l’amministratore della Tecnodem srl di Napoli e una donna considerata prestanome della società. L’accusa è di vicinanza alle organizzazioni camorristiche. La Tecnodem è una delle aziende impegnate ...

Genova - demolizione Ponte Morandi : un'impresa vicina alla camorra - due arresti : Questa mattina gli agenti della Dia di Genova (Direzione distrettuale antimafia) hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di due persone amministratori dell'azienda "Tecnodem S.r.l" di Napoli. La stessa era impegnata nella ricostruzione del Ponte Morandi, il viadotto collassato nel capoluogo ligure il 14 agosto scorso, il cui crollo provocò la morte di oltre 40 persone....Continua a leggere

