Tour de France | un altro big alza bandiera bianca dopo Froome | non c’è pace per la Grande

Il ciclista olandese Tom Dumoulin non parteciperà al Tour de France : Il ciclista olandese Tom Dumoulin, della squadra Team Sunweb, non parteciperà alla prossima edizione del Tour de France, la cui partenza sarà sabato 6 luglio da Bruxelles. Dumoulin – vincitore del Giro d’Italia del 2017 e secondo al Tour del 2018

Tour de France 2019 : ufficiale - Tom Dumoulin non sarà presente alla Grande Boucle : Un comunicato sul proprio sito, per annunciare l’ufficialità: il capitano del Team Sunweb Tom Dumoulin non sarà al via del Tour de France 2019. Niente da fare per il fenomeno olandese, costretto al ritiro dal Giro d’Italia dopo una caduta e ancora dolorante (ha dovuto subire pochi giorni fa un altro intervento per rimuovere delle scorie di ghiaia dal ginocchio). Le parole dell’atleta dei Paesi Bassi: “L’ultimo mese è ...

Tour de France : Fernando Gaviria e Fabio Aru sarebbero in dubbio nella UAE Emirates : È ancora in alto mare la formazione che la UAE Emirates dovrà comporre in vista del Tour de France, al via il prossimo 6 luglio da Bruxelles. A poco più di due settimane dalla partenza della più importante corsa di ciclismo del mondo, la squadra mediorientale non sa ancora quali saranno i suoi leader e gli obiettivi da perseguire. La UAE avrebbe dovuto puntare forte sulle volate di Fernando Gaviria, affiancato da Alexander Kristoff, ma lo ...

Ciclismo - Elia Viviani punta il Tour de France : “la volata di Bruxelles è il mio obiettivo stagionale” : Lo sprinter italiano ha parlato dopo le due vittorie ottenute al Giro di Svizzera, ottimo viatico in vista del Tour de France Il Giro di Svizzera sta regalando emozioni ad Elia Viviani, capace di vincere ben due tappe in volata davanti niente meno che a Peter Sagan. Un bel biglietto da visita per lo sprinter italiano in vista del Tour de France, che partirà il prossimo 6 luglio da Bruxelles. Filippo Rubin//LaPresse Ottima gamba e lo scatto ...

Tour de France : tappe in tv su Rai 2 - Vincenzo Nibali non figura tra i favoriti : Ormai manca poco alla 106ª edizione del Tour de France. L’appuntamento con la Grande Boucle sarà dal 6 al 28 luglio 2019. Si partirà da Bruxelles e si arriverà a Parigi dopo aver percorso un totale di 3.460 Km. Sarà un’edizione speciale, la quale celebrerà i 100 anni della Maglia Gialla, indossata formalmente per la prima volta da Eugène Christophe nel 1919. Inoltre, verrà reso omaggio ad un grande campione del ciclismo, ovvero Eddy Merckx, che ...

Ciclismo – Sospiro di sollievo per il Team Ineos : nessuna frattura per Geraint Thomas - il Tour de France non è a rischio : Geraint Thomas non ha riportato alcuna frattura dopo la caduta che ieri lo ha costretto al ritiro dal Giro di Svizzera: il corridore gallese sarà presente al Tour de France Brutta caduta nella giornata di ieri pr Geraint Thomas. Il ciclista gallese è finito sull’asfalto sbattendo testa e spalla, riportando un taglio al volto e lamentando un dolore alla clavicola. Si era temuto il peggio: una possibile frattura che gli impedisse di ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari e Brooks Koepka tra i grandi protagonisti del Travelers Championship : Dopo la pausa dovuta allo US Open, riprende la marcia del PGA Tour, e lo fa con il Travelers Championship, torneo che si gioca nel club privato TPC River Highlands, a Cromwell, nel Connecticut: molte teorie esistono sul nome della città, compresa una che lo lega direttamente a Oliver Cromwell, protagonista della breve stagione repubblicana del Commonwealth of England a metà del ‘600. Noto in passato come Insurance City Open e Greater ...

Giro di Svizzera – ‘Maledizione Team Ineos’ - si fa male anche Geraint Thomas : brutta caduta - Tour de France a rischio : Dopo Froome anche Thomas è vittima della “maledizione INEOS”: brutta caduta per il britannico, Tour de France a rischio? Non c’è pace per il Team INEOS: a pochi giorni dalla terribile caduta di Chris Froome che lo ha messo completamente fuori dai giochi per la stagione 2019 di ciclismo, costringendolo così a saltare il Tour de France, adesso la squadra del corridore britannico potrebbe perdere un altro importante uomo per ...

Claudio Chiappucci : “In Italia non c’è nessuno dietro Nibali. Vincenzo al Tour de France ci proverà” : Anche se non è più in bicicletta, il Diablo è sempre il Diablo. E’ un Claudio Chiappucci analitico e schietto quello che intervistiamo nelle settimane di mezzo a cavallo fra il Giro d’Italia e il Tour de France. L’asso del pedale lombardo analizza il momento dopo la corsa Rosa e prova a dare una sua lettura del futuro per il movimento Italiano, senza dimenticare un’istantanea su Carapaz, Nibali e Froome. La prima cosa che ...

Ciclismo - Tom Dumoulin si è operato : aveva frammenti di ghiaia nel ginocchio. Corsa verso il Tour de France : Tom Dumoulin si è sottoposto a un piccolo intervento chirurgico. Il capitano del Team Sunweb si era ritirato al Giro del Delfinato perché accusava dei dolori al ginocchio dovuti alla brutta caduta avuta durante la quarta tappa del Giro d’Italia che aveva poi dovuto abbandonare. Il dottor Camiel Aldershof ha spiegato l’operazione: “È stata rimossa quella che sembrava una piccola scheggia di metallo e che invece si è rivelato un ...

Ciclismo - Geraint Thomas sull’incidente di Froome : “Notizia scioccante - la sua assenza al Tour de France è un duro colpo per la squadra” : Geraint Thomas racconta sulle pagine della rivista britannica GQ le proprie reazioni alla notizia dell’incidente capitato al compagno di squadra e amico Chris Froome al Giro del Delfinato. Il corridore gallese del Team INEOS sta disputando il Tour de Suisse per preparare al meglio il Tour de France, dove dividerà il ruolo di capitano con il giovane colombiano Egan Bernal, costretto a saltare il Giro d’Italia per un infortunio dell’ultimo ...

Ciclismo – Tom Dumoulin operato al giocchio : Tour de France a rischio? Gli aggiornamenti : Tom Dumoulin sottoposto ad intervento chirurgico: aggiornamenti sulle condizioni dell’olandese della Sunweb e sulla sua partecipazione al Tour de France 2019 Tom Dumoulin è stato costretto al ritiro al Giro del Delfinato: il ciclista olandese della Sunweb ha alzato bandiera bianca sabato, ma ha rassicurato tutti i suoi fan sulla sua presenza al Tour de France, che ha già perso un grande corridore come Chris Froome. Dumoulin ha subito ...

Tour de France 2019 - quale obiettivo per Vincenzo Nibali? Lo Squalo vivrà alla giornata - classifica da non escludere : Era lo scorso 2 giugno, Giro d’Italia che si stava per concludere con l’obiettivo Maglia Rosa ancora aperto. Vincenzo Nibali aveva già iniziato a guardare verso gli appuntamenti successivi, mettendo forse un po’ le mani avanti in ottica Tour de France. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport lo Squalo aveva dichiarato: “Non credo che farò classifica, poi vediamo. La mia idea sarebbe di puntare alle tappe e magari alla ...

Tour de France 2019 : il percorso - le 21 tappe e le stellette di difficoltà. Le date della Grande Boucle : Ci avviciniamo al secondo Grande giro stagionale: dopo la Corsa Rosa spazio alla Grande Boucle. Scatta sabato 6 luglio, dal Belgio, precisamente in quel di Bruxelles, il Tour de France. L’assenza di Chris Froome si farà sentire ma ci sarà un grandissimo equilibrio: chi sarà il successore di Geraint Thomas? Andiamo a scoprire il percorso nel dettaglio, con le stellette di difficoltà tappa per tappa. percorso Tour de France 2019 Prima tappa: ...