Torino | tragedia in cortile; | bimba di 2 anni muore schiacciata dall’auto della mamma

Heysel - i taxi di Torino ricordano la tragedia : Sono passati 34 anni da quel fatidico 29 maggio 1985. 34 anni da quella finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool ricordata non per il successo bianconero ma per le 39 persone che dallo stadio di Bruxelles a Torino non sono mai tornate. A ricordo di questa tragedia 'Art in taxi', l'iniziativa culturale dei taxisti torinesi, ha voluto dedicare uno spazio apposito, come già era successo lo scorso 4 maggio per i 70 anni dall'incidente aereo ...