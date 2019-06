Marina Militare | nomina del governo in extremis | l’ex capo degli incursori Cavo Dragone

La nave anfibia San Giusto della Marina Militare in sosta ad Augusta : Dal 14 al 16 giugno la nave anfibia San Giusto della Marina Militare sosterà nel porto di Augusta, per la seconda tappa della campagna d’Istruzione dei 48 allievi del corso Aithér della Scuola Navale Militare Francesco Morosini. Durante la sosta gli allievi saranno impegnati in molteplici attività ed eventi programmati anche in occasione della regata velica “V trofeo velico MARISICILIA CUP” e “XIII edizione trofeo velico XIFONIO CUP”. La ...

Marina Militare : intervento dei palombari in Sicilia - neutralizzata bomba d’aereo tedesca da 500 kg [FOTO e VIDEO] : Dal 10 al 11 giugno 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una delicata operazione subacquea nelle acque di Portopalo di Capo Passero (SR) attraverso la quale è stata neutralizzata una bomba d’aereo risalente al secondo conflitto mondiale. L’intervento d’urgenza ...

Marina Militare : dal 13 al 16 giugno la nave scuola Amerigo Vespucci farà sosta a Catania : Dal 13 al 16 giugno nave scuola Amerigo Vespucci farà sosta a Catania dopo un’assenza durata ben 9 anni. Per l’occasione, giovedì 13 giugno, alle ore 11.00, il comandante del veliero, capitano di vascello Stefano Costantino, terrà una conferenza stampa a bordo per presentarlo e per far conoscere le attività che lo vedranno protagonista durante la sosta nel porto siciliano. La “nave più bella del mondo”, come viene definita da molti, dopo la ...

Giornata della Marina Militare - Mattarella : “Testimone di cultura dell’Italia e dei valori della Costituzione” : “Le navi ed il personale della Marina Militare nell’assolvimento dei compiti istituzionali, operano, in Italia e all’estero, come avviene ad esempio con l’operazione Atalanta dell’Unione europea, nel contrasto alla pirateria, e con Mare sicuro, nella lotta contro il terrorismo internazionale e per la protezione delle linee di comunicazione e delle infrastrutture nazionali in mare aperto, testimoniando, contemporaneamente, la cultura ...

Migranti - Mattarella alla Marina Militare : “Il salvataggio di vite umane di questi anni ha reso prestigio al nostro Paese” : “Il salvataggio di vite umane, in questi anni con molta intensità, ha reso prestigio al nostro Paese”. Sono queste le parole che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha detto ai membri della Marina militare in occasione della festa del Corpo. “L’azione della Marina è fondamentale: è l’azione che garantisce la sicurezza del nostro Paese, dei suoi mari e delle sue coste sotto ogni profilo: la sicurezza ...

Vertici Marina Militare : chi sono i 4 candidati e profili candidati : Vertici Marina Militare: chi sono i 4 candidati e profili candidati Nonostante la piena crisi di governo che affligge l’esecutivo gialloverde, è tempo di prendere decisioni importanti e assolutamente improcrastinabili. Vanno rinnovati i Vertici della Marina Militare, considerando che l’attuale capo di Stato Maggiore – Valter Girardelli – non potrà essere riconfermato, nét tantomeno apposta una proroga. Tra tutti i ...

Marina Militare : i palombari del Comsubin e il cacciamine Crotone della squadra navale intervengono nel Siracusano : Dal 23 maggio al 2 giugno 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei(GOS)del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto due delicate operazioni subacquee nelle acque della provincia di Siracusa tese a neutralizzare 395 ordigni esplosivi a Marchesa di Cassibile e, in collaborazione con il personale imbarcato sul ...

Migranti - i 100 a bordo della nave della Marina Militare sbarcano a Genova : “Redistribuiti tra Vaticano e 5 Paesi Ue” : Una quarantina di persone, tra donne e bambini, sono già a terra. Le altre 60 stanno sbarcando proprio adesso. Sono tutti in salvo i circa cento Migranti soccorsi giovedì dalla nave Cigala Fulgosi della Marina Militare al largo della Libia. L’imbarcazione ha attraccato a Calata Bettolo, nel porto di Genova, intorno alle 9 di domenica mattina e nel giro di poche ore sono iniziate le operazioni di sbarco e le visite mediche per verificare lo ...

Marina Militare : il 10 Giugno a Taranto la “Giornata della Marina 2019” : Lunedì 10 Giugno, a partire dalle 10, nella Stazione navale Mar Grande di Taranto si svolgerà la Giornata della Marina, dedicata agli uomini e alle donne della Forza armata. Dopo 12 anni Taranto, città-chiave per la Marina Militare e polo navale più grande per numero di navi e personale impiegato, torna ad ospitare l’importante evento che, quest’anno, sarà arricchito dalla consegna alla Fregata Martinengo della Bandiera di ...

Migranti : Casarini - 'nave Marina Militare era a 9 miglia dal gommone' : Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - "Si ha l'impressione che il Ministro della Difesa @Eli_Trenta possa essere vittima di qualcuno che gli riferisce cose non vere. P490 Cigala Fulgosi era a 9 miglia di distanza dal gommone, non a 80 km. Ministro, ci sono foto e tracciati". Lo scrive su Twitter Luca Casar