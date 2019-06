Lotta a leucemie | linfomi e mieloma | la giornata nazionale L’Ail organizza incontri e

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) Ogni anno in Italia vengono diagnosticati 9.200 nuovi casi di, le cui forme acute rappresentano più del 25 per cento dei casi di tutti i tumori dei bambini. Per mettere al centro il tema il 21 giugno si celebra laper lacontro, promossa dall’Ail. L’idea è raccontare i progressi della ricerca ed essere vicini ai pazienti con, iniziative di sensibilizzazione e raccolte fonditi in molte città italiane. Per tutto il giorno, inoltre, otto illustri ematologi risponderanno al numero verde 800.22.65.24 per dare informazioni sulle malattie e i centri di terapia. In occasione dei 50 anni dell’Ail a fianco dei malati ematologici e a sostegno della ricerca scientifica, una delegazione composta da esponenti dell’associazione, volontari, ricercatori ed ex pazienti sarà ricevuta al Quirinale dal ...

