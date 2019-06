Friuli | la Regione rimuove lo striscione su Giulio Regeni per far spazio a quello sugli

La Regione Friuli Venezia Giulia rimuove lo striscione per Giulio Regeni : Al suo posto dei manifesti per il campionato europeo di calcio under 21. Lo studente ucciso in Egitto era originario della provincia di Udine

Immigrati - Regione Friuli-Venezia Giulia vuole finanziare rimpatri e assunzioni solo per residenti. Asgi : ‘Incostituzionale’ : Un doppio colpo all’immigrazione che, però, rischia di essere tale solo sulla carta. E che, per assurdo, potrebbero subire gli stessi italiani. Da una parte, il Friuli-Venezia Giulia, come scritto nel disegno di legge approvato il 9 maggio dalla giunta guidata da Massimiliano Fedriga, fedelissimo di Matteo Salvini, mette sul piatto soldi per i rimpatri forzati, quando questi sono competenza esclusiva dello Stato. Dall’altra, offre ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - la Regione : “Con l’ok per Pordenone via a interventi Nocello” : Pordenone e i Comuni interessati dai danni causati dal Maltempo nell’area del Noncello possono approvare le convenzioni che saranno successivamente sottoscritte con la Regione per avviare i lavori di ripristino. Lo ha confermato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, sottolineando la necessita’ di rispettare l’iter procedurale per l’avvio di lavori pubblici legati ...

West Nile : via a campagna preventiva - dalla Regione Friuli 300mila euro : Una campagna preventiva di interventi per contrastare la proliferazione delle zanzare comuni e della zanzara tigre, le cui punture rischiano di trasmettere malattie che, in soggetti particolarmente debilitati da altre patologie, possono portare a conseguenze gravi: e’ quanto ha messo in atto la Regione Fvg. Gli interventi di disinfestazione ordinaria e straordinaria delle Aziende Sanitarie, sull’intero Friuli Venezia Giulia, saranno ...

Terremoto in Friuli : il ricordo a 43 anni dal sisma che provocò mille morti e distrusse un terzo della Regione : Era la sera del 6 maggio 1976 quando poco dopo le 21 in Friuli la terra tremò e in pochi secondi tutto venne giù. Solo al mattino successivo si compresero le proporzioni della devastazione, tra case crollate e morti. L’Orcolat – in dialetto friulano “orco”, sinonimo di Terremoto– si era risvegliato. La stretta della solidarietà non tardo ad arrivare, subito centinaia di giovani friulani raggiunsero i luoghi colpiti dal sisma ...

Accadde oggi : nel 1976 il tragico terremoto in Friuli che cambiò per sempre le sorti della regione [GALLERY] : Il 6 maggio rappresenta una data storica e tragica insieme per l’Italia intera e, soprattutto, per gli abitanti del Friuli. Esattamente 43 anni fa, passate da poco le 21, la terra tremò violentemente e, da allora, niente fu più lo stesso per il popolo friulano. Dopo la confusione iniziale, il timore di un bombardamento, la paura di aver perso un proprio amico o parente, la notte scura lasciò il posto al giorno, e lì fu chiaro cosa era ...

