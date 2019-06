Francesca Cipriani rivelazione choc su Walter Nudo

Per Francesca Cipriani Walter Nudo è gay ed è fidanzato con un ragazzo : Confronto tra Francesca Cipriani e Walter Nudo a Live- Non è la d'Urso: lei lo ha accusato di fingersi eterosessuale ma di essere, in realtà, legato ad un uomo. Per Francesca Cipriani, il rifiuto da parte di Walter Nudo è stata una vera e propria delusione e, ospite di Live- Non è la d’Urso, la showgirl ha lanciato delle pesanti accuse nei confronti dell’ex concorrente del Gf VIP.-- Ospite di Live, la showgirl ha ribadito il suo ...

Francesca Cipriani contro Walter Nudo : “È gay - ha passato San Valentino in hotel con un uomo” : “Sei più falso del mio seno e di Mark Caltagirone insieme”, Francesca Cipriani ha attaccato duramente Walter Nudo nel corso dell’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso. La formosa showgirl nei mesi scorsi si era detta innamorata del vincitore del Grande Fratello Vip e aveva espresso il desiderio di conquistarlo. “A me piaceva davvero ma ho capito che persona è. So che sei legato a una persona e che ce l’ha con me, ma puoi ...

Live-Non è la D'Urso - Francesca Cipriani svela : "Walter Nudo è gay - sta con un uomo" : Francesca Cipriani vuota il sacco su Walter Nudo durante l'ultima puntata di Live-Non è la D'Urso. La soubrette ha insinuato una presunta omosessualità del vincitore del Grande Fratello Vip 3. La Cipriani ha chiaramente sostenuto che Walter sarebbe legato da tempo ad una persona, un ragazzo di cui n

Walter Nudo è fidanzato con un uomo? Il dubbio di Francesca Cipriani : Ospite dell’ultima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ anche Walter Nudo. L’ex vincitore del GF Vip che poco tempo fa ha fatto preoccupare tutti per un problema di salute, ha rivisto a distanza di anni Lele Mora. Dopo lo scontro a distanza rispetto ai voti comprati anni fa per permettergli di vincere l’Isola dei Famosi, i due non si erano più incontrati. E mercoledì sera, in diretta, nello studio di Barbara D’Urso e l’ex agente dei vip ha ...

Walter Nudo è falso - ha un compagno! La rivelazione choc di Francesca Cipriani : Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani era rimasta particolarmente colpita dal vincitore, Walter Nudo. Fuori dalla casa però ha cambiato opinione e non solo, in diretta a Live non è la D’Urso ha fatto una rivelazione choc: «Walter Nudo è falso, ha un compagno. Io lo so, ho visto tutto». -- La passione di Francesca Cipriani per Walter Nudo è cosa nota. Nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip e morta ...

Walter Nudo gay? Francesca Cipriani : “È legato a un ragazzo” : Walter Nudo è gay: la rivelazione di Francesca Cipriani a Live-Non è la d’Urso Rivelazioni scottanti da parte di Francesca Cipriani su Walter Nudo. Durante l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso la soubrette ha insinuato una presunta omosessualità del vincitore del Grande Fratello Vip 3. La Cipry ha chiaramente sostenuto che Walter sarebbe legato […] L'articolo Walter Nudo gay? Francesca Cipriani: “È legato a un ...

Walter Nudo è gay? Francesca Cipriani insinua il dubbio a Live : Live Non è la d’Urso: Walter Nudo è omosessuale? Parla Francesca Cipriani Walter Nudo è stato l’ultimo ospite in studio di questa prima stagione di Live Non è la d’Urso. Come di consueto all’interno del programma, l’attore si è sottoposto alle cinque sfere, dove agguerriti opinionisti gli hanno posto terribili domande. Tra queste, ovviamente, non poteva mancare Francesca Cipriani, che in più di un’occasione ...

Walter Nudo è gay? L'outing di Francesca Cipriani a Live - Non è la d'Urso : Walter Nudo è gay? Outing di Francesca Cipriani nell'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso, il talk show condotto da Barbara d'Urso su Canale 5. Secondo l'opinionista ed ex-naufraga de L'Isola dei Famosi, il conduttore di Colpo di Fulmine e vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, finito sui giornali nelle scorse settimane per essere stato colpito da due ictus, avrebbe un compagno. La bionda giunonica, che tempo fa aveva ...

Francesca Cipriani : “Matteo Salvini? E’ vero uomo. Mi ha provocato uno scombussolamento. E non mi ha mai guardato il seno” : “Finalmente l’ho conosciuto è stato molto bello: mi sono congratulata con lui, per le sue idee, il mio sogno è che diventi sindaco di Milano”. A parlare così è Francesca Cipriani che usa queste parole ‘al miele’ per descrivere il suo primo incontro con il ministro Matteo Salvini. La showgirl è intervenuta durante la trasmissione Un giorno da Pecora, su Rai Radio1, e ha raccontato di aver incrociato il leader ...

Matteo Salvini è un vero uomo! L'opinione di Francesca Cipriani : Sono parole di stima assoluta nei confronti di Matteo Salvini, quelle dette da Francesca Cipriani. La showgirl è stat ospite di “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, ha raccontato il primo incontro di persona con il leader leghista, avvenuto durante una puntata di Pomeriggio Cinque: «Finalmente l’ho conosciuto è stato molto bello: mi sono congratulata con lui, per le sue idee, il mio sogno è che diventi sindaco di Milano». --Del ministro ...

Francesca Cipriani elogia Salvini : "Matteo è affascinante - mi ha guardata negli occhi e non sul seno" - : Serena Granato Francesca Cipriani ha parlato in radio del suo primo incontro con Matteo Salvini, avvenuto in tv In un'intervista concessa al programma radiofonico "Un giorno da pecora", trasmesso su Rai Radio 1, l'ex naufraga de L'Isola Dei Famosi, Francesca Cipriani, ha elogiato Matteo Salvini. Del leader della Lega, Francesca sembra apprezzare diversi aspetti personali e professionali. O almento questo è quanto è emerso ...

Francesca Cipriani : «Salvini uomo vero - mi ha scombussolata col suo sguardo» : Parole di stima assoluta nei confronti di Matteo Salvini, quelle spese da Francesca Cipriani. La showgirl, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato il primo incontro di...

Francesca Cipriani : "Ho incontrato Matteo Salvini - il suo sguardo mi ha scombussolata" : Intervenuta alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, la soubrette Francesca Cipriani ha rivelato di aver incontrato per la prima volta il vice-premier e segretario della Lega Matteo Salvini, al quale tempo fa aveva rivolto pubblici complimenti per il suo operato. L'occasione che li ha fatti incontrare è stata una puntata di Pomeriggio Cinque, il salotto televisivo di Barbara d'Urso, alla quale erano stati entrambi invitati come ...

Pomeriggio 5 - Francesca Cipriani e Valentina Vignali : è scontro totale. Volano parole grosse : Dopo la lite furiosa tra Francesca Cipriani e Valentina Vignali avvenuta al Grande Fratello la Cipriani ha deciso di diffidare la cestista non appena fuori dalla Casa. La ragazza aveva avuto parole poco gentili per lei mentre si trovava ancora nella Casa ma sembrava che le le due si fossero chiarite