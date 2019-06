Mafia | nelle intercettazioni spunta nome Pullara | ' Io estraneo | mi sospendo da Antimafia'

Europee - l'AntiMafia : "5 impresentabili nelle liste". C'è anche Berlusconi : La Commissione Parlamentare Antimafia, presieduta dal pentastellato Nicola Morra, ha diffuso l'elenco dei candidati "impresentabili" presenti nelle liste elettorali per le elezioni Europee. In tutto si tratta di cinque aspiranti europarlamentari: 4 stanno affrontando un processo e uno si trova in custodia cautelare nell'ambito di un'indagine in corso. Le candidature segnalate, 4 di Forza Italia ed 1 di Casapound, non sono conformi al codice ...