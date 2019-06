Italia-Turchia volley femminile | Nations League 2019 | orario d’inizio e come vederla in

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 2019 : l’Italia esordisce vincendo con la Giordania e perdendo dalla Turchia : Nella seconda giornata dei Mondiali di Basket 3×3 Under 18 in corso di svolgimento a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia, si registra il debutto dell’Italia nel torneo maschile, l’unico nel quale il nostro Paese è rappresentato. Il primo incontro porta in dote un successo larghissimo contro la Giordania, per 21-3 (Picarelli 11, Basso 4, Borsetto e Deri 3). La seconda sfida, ben più complicata, vede invece gli azzurrini ...

Ginnastica artistica - l’Italia vince il Memorial Visconti. Lodadio e compagni battono la Turchia : L’Italia ha vinto il Memorial Visconti di Ginnastica artistica maschile, la nostra Nazionale si è imposta nella kermesse organizzata dalla Sampietrina Seveso e che è andata oggi in scena nella cittadina brianzola. Gli azzurri hanno totalizzato 249.100 punti battendo così la Turchia (246.600). Marco Lodadio, bronzo iridato e argento europeo agli anelli, ha totalizzato 15.050 sul suo attrezzo prediletto mentre nel concorso generale ...

Tiro con l’Arco - in Turchia l’Italia si gioca la medaglia d’oro a squadre nell’arco olimpico maschile : La terza tappa di Coppa del Mondo si colora di azzurro, in Turchia brillano gli uomini dell’Arco olimpico Mauro Nespoli, Marco Galiazzo e David Pasqualucci, campioni del mondo in carica, si giocheranno l’oro nella finalissima a squadre contro la Cina domenica mattina. Gli azzurri hanno superato l’Austria 6-0, e poi giungono in finale dopo tre spareggi: con l’India 5-4 (29-27), con la Francia 5-4 (27-25) e con gli USA 5-4 ...

Liberato l'Italiano Alessandro Sandrini : venne rapito nel 2016 al confine tra Siria e Turchia : Liberato Alessandro Sandrini. l'italiano, che venne rapito al confine tra Siria e Turchia nel 2016, è stato Liberato dal 'governo di salvezza', gruppo antigovernativo della zona di...

Beach volley - World Tour 2019 Aydin. Che bella Italia in Turchia! Ranghieri/Caminati ai quarti - Zuccarelli/Traballi agli ottavi! : Tre vittorie e una sola sconfitta: questo il bottino di giornata per le due coppie azzurre presenti al torneo 2 Stelle di Aydin in Turchia che oggi ha vissuto la prima giornata pienissima di sfide nel tabellone principale. Doppio successo tutt’altro che scontato alla viglia per Alex Ranghieri e Marco Caminati che raggiungono così direttamente i quarti di finale del torneo maschile, mentre Agata Zuccarelli e Gaia Traballi si salvano dopo la ...

Montreux Volley Master : Italia batte Turchia - le ragazze di Mazzanti “in palla” : Montreux Volley Master, vittoria per la Nazionale Italiana del CT Mazzanti contro la Turchia: un 3-1 convincente Nella seconda giornata del Montreux Volley Master, le azzurre hanno trovato il primo successo superando 3-1 (25-27, 25-20, 25-20, 25-23) la Turchia. Dopo la sconfitta rimediata nella prima gara contro la Thailandia, la selezione tricolore è riuscita a riscattarsi grazie ad una prova che l’ha vista assoluta protagonista. Dopo un ...

Volley femminile - Torneo Montreux 2019 : prima vittoria per l’Italia - sconfitta la Turchia 3-1. Pietrini e Sorokaite decisive : L’Italia ha battuto la Turchia per 3-1 (25-27; 25-20; 25-20, 25-23) nel secondo match giocato al Torneo di Montreux 2019 di Volley femminile, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno riscattato la sconfitta subita due giorni fa contro la Thailandia e sono ampiamente in corsa per la qualificazione alle semifinali: servirà una vittoria schiacciante contro la Svizzera padrona di casa per sperare di proseguire l’avventura in terra ...

Beach volley - World Tour 2019 Itapema e Aydin. Risentimento per Orsi Toth : niente Italia in Brasile - Ranghieri/Caminati in Turchia : Tra infortuni, acciacchi e scelte strategiche, quella che doveva essere una delle settimane più intense per il Beach volley Italiano, si trasforma in una settimana quasi di passaggio, non fosse per la presenza di tre coppie azzurre al torneo 2 Stelle di Aydin in Turchia, sicuramente meno importante del 4 Stelle che si disputa ad Itapema, unico appuntamento brasiliano della stagione. In Brasile non ci saranno coppie Italiane al via, tra chi ha ...

Italia-Turchia volley femminile - Torneo Montreaux 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Comincia con un inaspettato passo falso la lunga estate della Nazionale italiana di volley femminile. Nella prima partita ufficiale della stagione, nel Torneo di Montreaux 2019, le azzurre guidate da Davide Mazzanti sono state sconfitte dalla Thailandia con il risultato di 1-3. Nell’esordio della formazione nostrana sono scese in campo tante giocatrici “nuove” e le assenze delle pallavoliste di Novara e Conegliano (ancora ...

Volley femminile - Montreux Volley Masters 2019 : le convocate dell’Italia per le sfide contro Thailandia - Turchia e Svizzera : La Nazionale italiana di Volley femminile parteciperà la prossima settimana al Montreux Volley Masters 2019, in programma presso la località Svizzera da lunedì 13 maggio a sabato 18 maggio. Il Commissario Tecnico Davide Mazzanti ha comunicato in mattinata le proprie scelte riguardo alle 14 giocatrici che prenderanno parte all’appuntamento, importante tappa di avvicinamento alla Nations League 2019. Lo scorso anno le azzurre si erano ...