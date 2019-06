Formula 1 | la leggendaria F2002 di Michael Schumacher in garage? Adesso si può | che

sportfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Lamonoposto con cui il tedesco vinse il Mondiale 2002 verrà battuta all’asta ad Abu Dhabi il prossimo novembre Un’asta da non lasciarsi sfuggire, perchè darà la possibilità di aggiudicarsi nientemeno che laFerraridi. Lapresse Proprio così, i collezionisti di tutto il mondo potranno recarsi ad Abu Dhabi il prossimo 30 novembre per provare ad accaparrasi l’auto con cui il Kaiser vinse dodici Gran Premi su 17 nel 2002. Quella monoposto sarà uno dei pezzi pregiati dell’asta di beneficenza, organizzata nell’ultimo week-end del Mondiale in collaborazione tra la F1 e RM Sotheby’s. Nell’occasione, verrà battuta anche una F40 del 1990 firmata da Sebastian Vettel. I proventi raccolti dall’asta dellaverranno poi devoluti in parte alla Fondazione’s Keep Fighting, Never Give ...