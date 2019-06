LIVE Serbia-Austria 1-0 Under21 | Europei 2019 in DIRETTA | finisce il primo tempo

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48′QUI IL! 47′ Ricordiamo che in caso di caldo asfissiante, sarà disponibile un time-out, per far riposare i giocatori. 46′ 2 minuti di recupero! 45′ Staff medico in campo, Wolf è rimasto a terra per il troppo caldo. 43′ Ammonizione per Ingolitsch, il difensoreco è costretto ad atterrare Radonjić , per evitare il contropiede avversario. 41′ Vantaggio più che meritato per glici, gli slavi dovranno reagire se vorranno portarsi a casa i 3 punti1 39′ IL VAR RIBALTA LA SITUAZIONE! HORVATH CALCIA DI DESTRO, MA TROVA IL PALO DESTRO, WOLF SFRUTTA IL RIMPALLO E REGALA ALL’IL GOL DELL’1-0!!! 37′ Wolf segna il gol del vantaggio per l’, ma il guardalinee annulla subito, segnalando un fallo di fuorigioco! 35′ Gran lavoro in ...

ftgScores : GOAL! Austria U21 in Europe Euro U21 Serbia U21 0-1 Austria U21 More live scores: - zazoomnews : LIVE Serbia-Austria Under21 Europei 2019 in DIRETTA: debutta la stella Jovic - #Serbia-Austria #Under21 #Europei - Florian_Vienna : RT @cmdotcom: Qualificazioni #Euro2020: poker Spagna, crolla la Serbia. Polonia e Repubblica Ceca ok con Piatek e Schick -