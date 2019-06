L’intelligenza artificiale che riconosce se hai photoshoppato una foto

Tumori della pelle : L’intelligenza artificiale come arma per scoprire il melanoma : L’intelligenza artificiale è brava quanto i medici in carne e ossa nel diagnosticare un melanoma, e in certi casi può arrivare a battere l’uomo. Secondo uno studio pubblicato su ‘Lancet Oncology‘ – presentato al 24° Congresso mondiale di dermatologia di Milano (Wcd2019) da Susana Puig dell’Hospital Clínic di Barcelona – l’Ai è infatti più efficace rispetto ai singoli esperti nell’identificare ...

L’arte fatta dalL’intelligenza artificiale : il mito e il ridicolo : Il primo caso sensazionale fu lo scorso agosto: un ritratto a olio creato da una Intelligenza Artificiale. In realtà una stampa su tela, ma sensazionale perché Christie’s lo batté all’asta per 432.500 dollari, circa 50 volte la stima iniziale. Durante l’inverno venne il turno della musica, con l’esecuzione in pompa media della sinfonia Incompiuta di Schubert ...

Jabra Elite 85h : le cuffie con L’intelligenza artificiale : Jabra ha una solida reputazione nelle applicazioni audio professionali, ma il suo sconfinamento nel mercato consumer è un fatto recente e gli esiti non sono affatto scontati. In questo ambito se la deve infatti vedere con un’agguerrita concorrenza, ma le nuove cuffie Elite 85h hanno caratteristiche rilevanti tali da concedere più di una chance al brand danese. Mostrato in anteprima al Ces di Las Vegas il prodotto è finalmente disponibile anche ...

L’intelligenza artificiale che scrive fake news per riconoscerle meglio : (foto: JACK GUEZ/AFP/Getty Images) Un’intelligenza artificiale ha imparato a scrivere fake news in maniera efficiente e rapida, ma per una buona causa: scovare i contenuti informativi privi di fondamento generati in maniera artificiale. Grover, questo il nome del sistema, è stato creato dall’università di Washington e dall’istituto Allen per fare essenzialmente due cose: inventarsi articoli di sana pianta sulla base di alcuni ...

Robert Downey Jr. vuole salvare il Pianeta con L’intelligenza artificiale : L’attore Robert Downey Jr. è intervenuto nell’ambito di Amazon re: Mars (Machine Learning, Automation, Robotics e Space) di Las Vegas, una conferenza organizzata dal fondatore di Amazon, Jeff Bezos, per riunire le menti più brillanti del Pianeta e raccogliere idee e opinioni per lo sviluppo di tecnologie e innovazioni che facciano progredire l’umanità, annunciando il proprio progetto “Footprint ...

Testamento biologico - le risposte alle nostre domande grazie alla chat con L’intelligenza Artificiale : Si chiama CitBOT l’Intelligenza Artificiale che aiuta i cittadini a conoscere le risposte relative alle proprie libertà civili. A metterla a punto è stata l’Associazione Luca Coscioni, e i primi quesiti a cui risponde sono quelli relativi all’applicazione della legge sul Testamento biologico. Si tratta di una chatbot, ossia di un software “addestrato” per rispondere alle domande mediante l’apprendimento automatico. ...

Tumori : gli oncologi si serviranno delle potenzialità delL’intelligenza artificiale per migliorare le diagnosi : La tecnologia dell’intelligenza artificiale che già offre le sue potenzialità in svariati campi si avvicina al mondo medico. In quanto andrà in aiuto agli oncologi e grazie all’utilizzo di sofisticati algoritmi e di poderosi processori sarà possibile migliorare la gestione della diagnosi dei pazienti. A dimostrarlo sono alcuni studi presentati all’ASCO (American Society of Clinical Oncology), in corso a Chicago. Nello specifico ...

L’intelligenza artificiale smaschera il 90% dei “copioni” agli scritti - si salvi chi può : Un gruppo di ricercatori dell’Università di Copenaghen ha messo a punto un sistema per combinare i big data con l’Intelligenza Artificiale in modo da determinare con un’esattezza del 90% se un compito è stato davvero prodotto dall’autore o da qualcun altro. Quello dei “copioni” a quanto pare è un problema diffuso ben oltre gli italici confini, e dilaga soprattutto fra gli studenti delle scuole superiori. Per ...

L’intelligenza artificiale batte l’uomo ai videogame : L’intelligenza Artificiale gioca esattamente come un uomo a un popolare videogioco 3D, sfruttando la capacità di collaborare e competere che ormai questa tecnologia possiede. E vince. A raggiungere l’obiettivo gli scienziati di Google DeepMind, che ne parlano sulla rivista ‘Science‘. L’apprendimento di rinforzo, il metodo utilizzato per addestrare i giocatori ‘artificialmente intelligenti’, ha dimostrato ...

Putin accelera sulL’intelligenza artificiale grazie ai miliardi degli sceicchi del Golfo : La Russia scommette sempre di più sull’intelligenza artificiale. Putin la considera fondamentale sia per l’esercito sia per l’economia e ieri ha dichiarato che «è necessario aumentare i finanziamenti per la ricerca» in questo settore. Putin non dà consigli. Ordina....

L’intelligenza artificiale che controlla la qualità della pizza : In Italia non è un problema ricorrente in virtù della bravura dei pizzaioli, ma all’estero invece la pizza è spesso fonte di disguidi. Il riferimento vale in particolare per le catene che si dedicano al prodotto gastronomico più diffuso al mondo, che a livello promozionale promettono quell’alta qualità talvolta tradita nella versione finale. Domino’s pizza è però convinta di aver trovato la soluzione al problema grazie alL’intelligenza ...

Salute - Benanti : “Rischi se L’intelligenza artificiale punta a sostituire il medico” : Algoritmi in grado di analizzare enormi banche dati, per accelerare la diagnosi o la ricerca di nuove cure. “Ma cosa succede se l’intelligenza artificiale, anziché essere usata per aiutare il medico, viene impiegata piuttosto per ottimizzare i costi? In questo caso il rischio è quello di affidarsi a un responso oracolare che si sostituisce al medico stesso, rimpiazzandolo”, con una serie di problemi etici e rischi per la ...

Misurare l’inquinamento delle centrali elettriche con L’intelligenza artificiale : Presto, l’intelligenza artificiale potrebbe anche monitorare le emissioni di CO2. WattTime, una non-profit specializzata in Ai, ha intenzione di usare gli algoritmi per capire quanto inquinano le centrali elettriche nel mondo e creare con queste informazioni un database pubblico, aggiornato in tempo reale, che tutti possono consultare. Il piano è molto ambizioso, ma è già stato finanziato con 1.7 milioni di dollari da Google.org, il ...

Autismo : L’intelligenza artificiale scova nuove mutazioni chiave : Usando l’intelligenza artificiale, un team guidato da studiosi della Princeton University ha identificato l’impatto di nuove mutazioni genetiche nelle persone con Autismo. Molte mutazioni nel Dna che contribuiscono alla malattia non sono nei geni, ma si trovano invece nella parte del genoma una volta considerato “spazzatura”. Anche se gli scienziati hanno recentemente capito che questi filamenti di Dna svolgono ...