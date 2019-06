Dl dignità | Lega propone deroghe per il lavoro a termine Ma i contratti collettivi e “di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ie quelli aziendali e territoriali possono già oggi prevedererispetto ai paletti che il decretoha introdotto per il. E’ questo il punto di partenza per capire come le polemiche sul ddl dellamirato secondo il sottosegretario Claudio Durigon a “intervenire su alcune zone d’ombra” di quel provvedimento siano nei fatti pretestuose. Almeno quattro ccnl siglati dopo l’entrata in vigore del decreto firmato da Luigi Di Maio contengono eccezioni rispetto al tetto di 24 mesi per i rapporti a tempo indeterminato e al limite del 20% rispetto al totale dei lavoratori. A consentirlo è lo stesso decreto varato la scorsa estate. In più ci sono i cosiddetti accordi di prossimità (a livello aziendale o territoriale), disciplinati dalla manovra bis del 2011 del governo Berlusconi, che possono operare ...

