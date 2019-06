Milano | inaugurato nuovo parco giochi accessibile a Villa Finzi

Milano . Inaugurato il murales di via Sammartini 122 nato da Lasciare il segno\2 : Si conclude con la presentazione pubblica di un grande murales in via Sammartini 122 il progetto del Comune di Milano

Milano. Inaugurato il centro servizi per i minori stranieri non accompagnati : Un centro di prima accoglienza e assistenza per i minori stranieri non accompagnati che riunisca al suo interno tutti i