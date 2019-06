Dal cinema all' opera | una vita nel segno dell' arte

"I morti non muoiono" : Dal 13 giugno al cinema : Tra pochi giorni sarà proiettata nelle sale la storia esilarante firmata Jim Jarmusch, una commedia horror con un cast...

PAOLO TENNA TROVATO MORTO A ROMA/ Giallo su caduta Dalla finestra dell'ad del cinema : PAOLO TENNA, amministratore delegato della Film Commission Torino Piemonte, TROVATO MORTO sotto la sua stanza d'albergo a ROMA: suicidio o incidente?

Lenny Kravitz compie 55 anni - popstar corteggiata Dal cinema : Una carriera divisa tra la musica, la fotografia, il design e il cinema. Lenny Kravitz, che domani 26 maggio compie 55 anni, e' un artista poliedrico: nel suo curriculum non solo successi musicali e l'attuale tour internazionale "Raise Vibration", che lo ha portato a esibirsi in Italia, ma anche la fondazione della "Kravitz Design Inc", azienda creativa che realizza progetti trasversali portando avanti iniziative che vanno da prodotti per brand ...

Aladdin : Dal 22 maggio al cinema il live-action del classico Disney : Sarà in tutte le sale dal 22 maggio il live action di Aladdin , il film Disney diretto da Guy Ritchie che riprende il classico di animazione della casa cinematografica del 1992. La storia della pellicola è conosciutissima e tutti conoscono almeno un paio di strofe della canzoni più popolari del cartone come Il mondo è mio e Principe Alì. Aladdin, all'epoca, segnò un vero e proprio successo per la Disney ed è considerato una pietra miliare del ...

Downton Abbey - ecco il trailer in italiano del film - al cinema Dal 24 ottobre : Downton Abbey tornerà il 24 ottobre al cinema. ecco il trailer in italiano del film sequel della serie inglese.La residenza dei Crowley a Downton Abbey riaprirà presto, anche se in un posto diverso rispetto al passato. Sappiamo infatti che a settembre in USA (e a ottobre in Italia) arriverà un film su Downton Abbey al cinema.La data scelta per l’Italia è il 24 ottobre, e il film sarà distribuito da Universal Pictures, da cui dipendono la ...

Cannes 2019 - Pedro Almodovar : “La mia ambizione non è definita dai premi ma Dal riuscire a raccontare le storie attraverso il cinema” : Tra finzione e biografia, tra sogno e realtà, Pedro Almodovar ha confezionato un grande film e un’opera grande. L’apparente ripetizione riferisce all’impresa personale e universale messa in scena in Dolor Y Gloria, da ieri anche nelle sale italiane in contemporanea al Festival di Cannes dove è tra i più accreditati concorrenti alla Palma d’oro. Testamento “liberamente riprodotto” della propria vita, il nuovo film del più famoso cineasta spagnolo ...

Cinema - libri e curiosità. Il fenomeno Berrettini spiegato Dal suo mental coach : Matteo Berrettini sorprende Roma, come tennista, ma soprattutto come uomo. Per come analizza e per come gestisce le situazioni, per come ragiona, per come reagisce. Alle spalle, ha sicuramente una bella famiglia, ma non è solo una questione di “credere in Santopadre”. Che, come gioca lui sul cognome dell'allenatore - Vincenzo Santopadre -, sono in molti a fare, parlando di religione. Alle spalle, il 23 enne romano poco romano (papà è di ...

Spettatore ammazzato Dalla poltrona del cinema : “Arresto cardiaco dovuto alla compressione del collo” : L’inchiesta, aperta più di un anno fa, sta per arrivare a un conclusione: il 24enne Ateeq Rafiq è morto per una tragica fatalità. I fatti risalgono al marzo 2018 quando il ragazzo si trovava al Vue Multiplex di Starc City, una sala cinema da solo 25 posti nelle vicinanze di Birmingham. Lì, il tragico incidente. Mentre, alla fine del film, Ateeq stava cercando le chiavi e il cellulare sotto la poltrona auto-reclinabile (modello Gold Class), ...

La vita di Diego Maradona raccontata al cinema Dal regista Asif Kapadia : Diego Maradona del Premio Oscar® Asif Kapadia, il docu-film su uno dei più geniali, amati e controversi campioni di tutti i tempi, lo vedremo in Italia l’8 giugno in anteprima a Biografilm Festival dopo la presentazione al Festival di Cannes, per arrivare nei cinema a settembre, distribuito da Nexo Digital e Leone Film Group. Il direttore artistico di Biografilm – il festival cinematografico internazionale – Andrea Romeo dichiara ...

Cinema - la Cina vista Dall’Italia : la ‘Via della seta’ passa anche Dal grande schermo : Per il secondo anno di seguito il pubblico del Bif&st – Bari International Film Festival, ha avuto l’occasione di avviCinarsi alla Cinematografia cinese, attraverso un evento organizzato da Apulia Film Commission, con il patrocinio dell’Istituto italiano di cultura a Shanghai. Il forum China Insight in quest’edizione ha fatto un passo avanti, focalizzandosi anche sul rapporto con il Paese orientale, vissuto nel corso del tempo da critica ed ...

Cinema - Dal 9 maggio ‘Anima’ il film su bene comune e corruzione : “Torniamo a desiderare di essere diversi” : “Solo i bambini possono agire senza pensare alle conseguenze”. E a punire Anio Modòr è proprio un bambino: lui stesso all’età di 8 anni, quando ancora non era corrotto. “Anima”, acronimo di una malattia immaginaria “di cui soffriamo tutti”, Atassia neuro ipofisaria monolaterale acuta, è un film, per la regia di Pino Ammendola e Rosario Maria Montesanti con la media partnership di Loft, che racconta la storia di un politico, ...