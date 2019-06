Beach volley | Campionato Europeo U18 Baden Nono posto per Ferrarini Ducoli | Hanni Fusco

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) L’imperativo era uno solo per: evitare più possibile l’incrocio con Bocharova/Gubova, le fortissime russe favorite per la vittoria finale nelUnder 18 di. L’urna, però, non è stata benevola con la coppia italiana che se le è trovate di fronte negli ottavi di finale ed è letteralmente crollata sotto i colpi delle solide russe, chiudendo così all’esdperienza continentale che si chiude comunque con un saldo positivo di tre successi e due sconfitte. In mattinataavevano disputato un buon match contro le portoghesi Beatriz/Ines, uscendo vincitrici con il punteggio di 2-0 (25-23, 21-13), poi la sfida con le russe Bocharova/Gubina che hanno dominato in poco più di 20 minuti con un secco 2-0 (21-12, 21-4) che non lascia spazio a discussioni e regala alle russe i quarti di finale. In campo maschile ...

