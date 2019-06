Watch Dogs Legion | l' ambientazione londinese era già decisa prima del voto per la Brexit

Watch Dogs Legion : gli NPC continueranno a fare la loro solita vita anche dopo esser stati reclutati : Watch Dogs Legion è stata una vera sorpresa durante l'E3, soprattutto per quanto riguarda le particolari meccaniche di gioco che ci consentiranno di reclutare qualsiasi cittadino di Londra tra le fila della DedSec.Gamereactor ha parlato un po' del gioco con il game design director Kent Hudson il quale si è soffermato in particolare sui vari personaggi da reclutare in Watch Dogs Legion."Watch Dogs è sempre stato un gioco che parla di tecnologia ...

Watch Dogs Legion sarà giocabile in co-op fino a quattro giocatori e contenuti online dedicati in futuro : Come se la rivelazione di Watch Dogs Legion alla conferenza E3 di Ubisoft dello sviluppatore questa settimana non fosse abbastanza entusiasmante, ora sembra che un altro grande elemento verrà aggiunto al gioco, ovvero una modalità cooperativa a quattro giocatori. Secondo il sito web del gioco, il terzo capitolo della serie Watch Dogs consentirà di unirvi assieme ad altri quattro amici per affrontare le strade ostili della Londra futuristica ...

E3 2019 : Watch Dogs Legion - prova : Alle volte risalire alle origini di una notizia è come scoprire la trama di un giallo. Watch Dogs Legion non fa eccezione, e riguardando le news apparse nei mesi scorsi, si dipana un racconto degno di Agatha Christie.I primi indizi del nuovo gioco di Ubisoft risalgono infatti allo scorso 11 febbraio, quando s'è iniziato a parlare di un possibile Watch Dogs 3 in arrivo su PS5 e Xbox Scarlett. Qualcuno che di professione dovrebbe fare realmente ...

Watch Dogs Legion supporterà il Ray Tacing su PC con le NVIDIA GeForce RTX : NVIDIA e Ubisoft hanno annunciato oggi che NVIDIA GeForce RTX è la piattaforma grafica ufficiale per Watch Dogs: Legion di Ubisoft, titolo previsto per l’uscita nel 2020. Watch Dogs: Legion utilizzerà il ray-tracing in tempo reale e altre tecnologie avanzate di gioco NVIDIA per creare immagini straordinarie nell’attesissimo terzo capitolo del franchise AAA Watch Dogs. Matt Wuebbling, ...

Watch Dogs Legion annunciato : Edizioni del Gioco - Data di uscita e Gameplay Trailer : Durante la conferenza E3 2019, Ubisoft ha annunciato Watch Dogs Legion, confermando i rumors che circolavano sulla rete da tempo. Scopriamo insieme tutte le Edizioni del Gioco. Watch Dogs Legion: Tutte le Edizioni del Gioco Standard Edition Pacchetto Golden King Gold Edition Pacchetto Golden King 3 giorni di accesso anticipato Pass Stagionale che prevede nuovi eroi, 7 giorni di anticipo, skin e missioni ...

E3 2019 : Watch Dogs Legion ha una data di uscita - il gioco si mostra in un video gameplay e in un trailer : La conferenza E3 2019 di Ubisoft inizia col botto e Watch Dogs Legion diventa subito protagonista in 2 video.Il gameplay conferma l'ambientazione londinese e ha mostrato i vari NPC che potremo utilizzare, compresa una simpatica e agguerrita nonnina. Inoltre si potranno reclutare DeadSec.Durante la conferenza in corso, ci sono stati riferimenti politici alla Brexit. Ubisoft ci presenta un Regno Unito sotto sorveglianza, e la libertà si è ...

