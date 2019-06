Pronostico Trapani-Piacenza | finale ritorno play-off Serie C 15-6-2019

Pronostico Piacenza-Trapani - finale andata play-off Serie C 8-6-2019 : Pronostico Piacenza-Trapani, gara di andata seconda finale playoff di Serie C, sabato 8 giugno 2019Pronostico//Playoff//Serie C – Con discreto ritardo al Pisa-Triestina, ecco che anche la seconda finale dei playoff di Serie C prende il via! Al Garilli di Piacenza, piazzatosi di un soffio secondo nel girone A, arriva il Trapani corrispettivo del Girone C alle spalle della Juve Stabia.Vigilia non serena, quella dei siciliani, con i giocatori ...