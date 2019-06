Mercato Juventus | la nuova mezz’ala arriva dalla Francia | Paratici ha incontrato il club!

CALCIOMercato NEWS 13 GIUGNO/ Juventus - Inter - Roma - Milan - ultime notizie trattative : CALCIOMERCATO NEWS 13 GIUGNO Milan, Roma, Juventus, Inter: trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano

CalcioMercato Juventus - tre possibili grandi colpi : tra questi De Ligt : La Juventus sta lavorando con grande assiduità per la prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l'allenatore più vicino al club bianconero sarebbe Maurizio Sarri. Con lui il club bianconero potrebbe giocare con un 4-3-3 molto offensivo e il primo acquisto di Fabio Paratici potrebbe essere un difensore di altissimo livello. La Juventus, infatti, dovrà sostituire Andrea Barzagli (che si è ritirato dal calcio giocato) e Martin ...

CalcioMercato Juventus - missione in Francia di Paratici : nel mirino Ndombele e Gouiri - poi incontro con lo United : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, in particolar modo a tenere banco è la questione panchina, nuovo incontro con il Chelsea per sbloccare la situazione legata al tecnico Maurizio Sarri. Prime mosse di mercato, secondo l’edizione di speciale Calciomercato su Sky Sport missione in Francia di Paratici, incontro con il Lione per il centrocampista Ndombele, occhi anche sul giovane Amin Gouiri, in ...

Mercato Juventus - blitz di Paratici a Parigi per i due gioielli del PSG : Mercato Juventus – La Juventus si appresta a scegliere il nuovo allenatore, ma nel frattempo Fabio Paratici lavora al calcioMercato. Ieri il dirigente bianconero si è recato a Parigi per due calciatori del Paris Saint Germain: Adrien Rabiot, in scadenza con i francesi, ed il brasiliano ex Roma Marquinhos. Leggi anche: Guardiola Juventus, il tecnico: “Restare al City? Si, ma…” Mercato Juventus, Rabiot e Marquinhos a ...

CalcioMercato Juventus – Sfuma il colpo Ndonbele : il centrocampista è ad un passo dal Tottenham : Il Tottenham anticipa tutti per Tanguy Ndombele: a giorni l’accordo con il Lione, battuta anche la concorrenza della Juventus In attesa dell’arrivo di Maurizio Sarri in panchina, il mercato della Juventus vive una fase di stallo. I bianconeri, sempre pronti ad anticipare la concorrenza e a muoversi con velocità e decisione sul mercato, quest’anno, complice l’addio di Allegri, dovranno ‘mettersi in coda’ ai ...

CalcioMercato Juventus - le parole di Corsi su Traoré : “Al 90% è fatta” : Calciomercato Juventus – Ad un passo il secondo acquisto dei bianconeri. Dopo l’arrivo di Ramsey è vicinissimo l’ingaggio di Traoré dall’Empoli, come confermato dalle parole del presidente Fabrizio Corsi, a margine della sua partecipazione alla rassegna di moda “Pitti Immagine” in corso a Firenze: “Traoré alla Juventus? Al momento penso di sì. Credo che al 90%, anche qualcosa in più, vada così, ...

Mercato Juventus - rivoluzione in difesa : triplo acquisto e doppia cessione! : Mercato Juventus- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus sarebbe pronta a rivoluzionare completamente l’organizzazione difensiva in vista della prossima stagione. Dopo l’addio Barzagli, ci sarà quasi sicuramente anche l’addio a Caceres, il quale non rinnoverà il suo contratto con i bianconeri e potrebbe decidere di accasarsi in Qatar o Emirati Arabi. […] More

Mercato Juventus - contatti avviati con Raiola : colpo in difesa : Mercato Juventus – Che la Juventus sia particolarmente vigile sui giovani talenti italiani è assodato. E tra questi nomi c’è anche quello di Luca Pellegrini, da tempo tenuto sott’occhio dagli scout del club campione d’Italia. Il terzino sinistro della Roma, che ha concluso la stagione in prestito al Cagliari ed è attualmente impegnato con la nazionale under 20 al mondiale […] More