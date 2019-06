Atletica | Hassane Fofana protagonista al meeting di Turku | secondo posto nei 110 hs per

sportfair

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Il lombardo delle Fiamme Oro diventa il sesto italiano di sempre sulla distanza, staccando il pass per i Mondiali di Doha Bella serata per i colori azzurri aldi, in Finlandia. Nei 110 ostacolisi rendedi un notevole miglioramento con 13.44 (vento +1.5) per togliere sei centesimi al record personale. Il 27enne lombardo delle Fiamme Oro diventa il sesto italiano di sempre sulla distanza e raggiunge lo standard per i Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre), fissato a 13.46. Per l’azzurro, che da questa stagione si allena a Formia sotto la guida del tecnico cubano Santiago Antunez, ilai Paavo Nurmi Games nella gara vinta dal brasiliano Eduardo Santos Rodrigues con 13.42. In precedenza, nei 100 metri, terzo Marcell Jacobs con il primato stagionale di 10.13 (+1.3).L'articoloaldi ...

