Olimpiadi Invernali 2026 | Giancarlo Giorgetti | “Ce la metteremo tutta per vincere la

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Sono convinto che con Milano-Cortina riusciremo a vincere” : Mancano due settimane al momento in cui, a Losanna, sarà effettuata la scelta delle scelte: chi ospiterà le Olimpiadi Invernali del 2026? Le candidature in piedi, ed è ormai noto, restano due: Milano-Cortina e Stoccolma-Åre. A parlare della speranza italiana di riavere i Giochi d’inverno dopo vent’anni è Giovanni Malagò, intervenuto a un convegno di commercialisti al Salone d’Onore del CONI. Dichiara il numero 1 del massimo ...

Olimpiadi Invernali 2026 – Valutazione positiva del Cio per la candidatura di Milano-Cortina : la soddisfazione di Malagò : La soddisfazione di Giovanni Malagò dopo la Valutazione del Cio sulla candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026 “C’e’ estrema soddisfazione per la Valutazione del Cio su Milano-Cortina“. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò commentando il report della commissione di Valutazione del Cio sulla candidatura di Milano-Cortina per i Giochi Invernali del 2026. “Eravamo convinti, ...

Olimpiadi Invernali 2026 - il Cio spinge per Milano-Cortina : “Soddisfa i criteri - luoghi iconici - forte sostegno pubblico” : Italia-Svezia 1-0: per usare una metafora calcistica, la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali 2026 è davanti a fine primo tempo. A dare questo piccolo, ma prezioso vantaggio sulla rivale Stoccolma è la relazione della Commissione di valutazione del Cio sulle due candidature. Quella italiana “Soddisfa tutti i criteri”, ha un “forte sostegno di Coni, governo e privati”, offre “luoghi iconici e un’esperienza indimenticabile per ...

Olimpiadi Invernali - la Commissione di valutazione del Cio : “la candidatura Stoccolma-Are non dà garanzie” : La Commissione di valutazione del Cio si è espressa in merito alla candidatura di Stoccolma-Are per le Olimpiadi invernali del 2026 “Il Comune di Are si è proposto come firmatario del contratto come città ospitante (host city contract, ndr) senza Stoccolma. Ciò richiederebbe un forte sostegno finanziario da parte di altri garanti (privati) che in questa fase non sono stati forniti“. Lo scrive la Commissione di valutazione del ...

Il Comitato Olimpico Internazionale ha promosso la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali del 2026 : Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha promosso la candidatura congiunta di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. «Gli elementi chiave per qualsiasi Olimpiade di successo includono un chiara visione allineata agli obiettivi di sviluppo a lungo termine, un solido piano di azione,

Il Il Comitato Olimpico Internazionale ha promosso la candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi Invernali del 2026 : Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha promosso la candidatura congiunta di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. «Gli elementi chiave per qualsiasi Olimpiade di successo includono un chiara visione allineata agli obiettivi di sviluppo a lungo termine, un solido piano di azione,

Olimpiadi Invernali 2026 : il report del CIO promuove la candidatura di Milano-Cortina : Sono lusinghiere le novità sul fronte Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Il report pubblicato oggi dalla commissione di valutazione del CIO sulla candidatura italiana per organizzare i Giochi ha riscosso dei riscontri positivi e quindi si può guardare con ottimismo al 23 giugno a Losanna, dove si deciderà la sede tra quella della Bel Paese e Stoccolma (Svezia). “Gli elementi chiave per qualsiasi Olimpiade di successo includono un ...

Olimpiadi Invernali - il report della commissione Cio : “Milano-Cortina soddisfa tutti i criteri” : “Milano-Cortina soddisfa tutti i criteri”, arrivano ottime notizie dal report redatto dalla commissione di valutazione del Cio “Gli elementi chiave per qualsiasi Olimpiade di successo includono un chiara visione allineata agli obiettivi di sviluppo a lungo termine, un solido piano di azione, un sostegno costante da parte di tutti i settori e la migliore esperienza possibile per gli atleti. Milano-Cortina soddisfa tutti ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Luca Zaia : “Abbiamo il più bel progetto - una squadra compatta e i cittadini dalla nostra parte” : Luca Zaia, Governatore del Veneto, si è detto molto fiducioso all’ANSA circa l’esito dell’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 a Milano-Cortina, candidatura in lizza con Stoccolma (Svezia). Zaia ha infatti affermato: “La sensazione è positiva, siamo in finale e lo dedico a tutti quelli che mi dicevano che avevo sbagliato a presentare la domanda e che era una presa in giro“. Il 24 giugno ci sarà la ...

Olimpiadi Invernali 2026 – Zaia ottimista : “abbimo il progetto più bello - siamo in finale” : Le sensazioni di Zaia sulla candidatura italiana per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026 “La sensazione e’ positiva… siamo in finale e lo dedico a tutti quelli che mi dicevano che avevo sbagliato a presentare la domanda e che era una presa in giro“. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia parlando della riunione del Cio che il 24 giugno deciderà sulle candidature per le Olimpiadi Invernali del ...

Morto Roberto Contento - segretario generale FISI dal 1992 al 2001 e capo missione in numerose Olimpiadi Invernali : Gli sport Invernali piangono la scomparsa di Roberto Contento, segretario generale della FISI dal 1992 al 2001, all’età di 72 anni. Contento, nativo di Treviso, fin dalla fine degli Anni ’60 ha abbracciato la carriera di dirigente sportivo, e in particolare di presidente del CONI provinciale di Treviso, arrivando poi a ricoprire il ruolo di segretario del Veneto nel periodo 1972-1984 e in seguito cariche dirigenziali al Nord ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Fino al 24 giugno ogni giorno bisogna stare sul pezzo” : Giovanni Malagò sorride a denti stretti: il numero uno dello sport italiano si è detto fiducioso sulla candidatura di Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026, in attesa della relazione della commissione di valutazione, che tra pochi giorni sarà sulla scrivania del Presidente del CONI. Malagò ha parlato oggi all’ANSA: “Sono ottimista, ma bisogna essere prudenti, e da qui al 24 giugno ogni giorno ...

Olimpiadi Invernali - il premier Conte ottimista : “Milano-Cortina riscuoterà successo come le ATP Finals di Torino” : Milano-Cortina come le ATP Finals di Torino, questo l’auspicio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte “Confidiamo che, come già accaduto per le Finals a Torino, anche il progetto Milano-Cortina riscuota il meritato successo e che, quindi, le nostre Alpi possano ospitare le Olimpiadi invernali del 2026“. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in una intervista a ‘La Gazzetta dello ...

Mille giorni all'apertura delle Olimpiadi Invernali 2022 : parte il countdown : La costruzione delle infrastrutture per gli sport invernali ha registrato un'accelerazione considerevole, facendo avvicinare sempre più persone a questo tipo di discipline. Sono tanti i giovani che ...