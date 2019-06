Minibot | Tria | “Non tratteremo il tema a livello governo” 

G20 - Tria : «Sui Minibot non tratteremo a livello di governo» : Crescita bassa e timori per i dazi. È quanto emerge dal comunicato finale del G20 finanziario di Fukuoka. La crescita globale si sta stabilizzando ed è generalmente ritenuta...

Tria rassicura Moscovici e il G20 (sfidando i vice premier) : "Deficit al 2 - 1-2 - 2% - niente Minibot" : Sul deficit “andremo sotto, intorno al 2,2-2,1%”. Per Giovanni Tria la trasferta a Fukuoka, in Giappone, per il G20 finanziario, è anche l’occasione per rassicurare il mondo sulle strategie economiche dell’Italia, per cui “le aspettative sono quelle scritte nel Def” e non è in programma uno sforamento ulteriore del disavanzo.Parole che non piacciono ai vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ...

Minibot bocciati da Tria : "Parere negativo" |Di Maio-Salvini : allora trovi lui la soluzione : Il ministro dell'Economia si allinea a Draghi: "Se creiamo nuovo debito non servono, se sono nuova valuta sono illegali". Ma i due vice premier lo criticano: "Se lo strumento per pagare le imprese non è il Minibot, il Mef ne trovi un altro"

Tria boccia i Minibot proposti dalla Lega e rassicura l'Ue : «Daremo prove sul calo del deficit» : L'Italia porterà in sede Europa le prove del calo del deficit in un confronto sui conti pubblici che «sta andando bene, nel senso che aspettiamo che si pronunci secondo le procedure...

Minibot - la bocciatura di Tria al G20 : «Già dato parere negativo» : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria boccia i Minibot propositi dalla Lega per pagare i debiti arretrati della pubblica amministrazione. «Questa è una cosa che sta nel loro...