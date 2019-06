Kia XCeed - Prima foto della crossover compatta

quattroruote

(Di mercoledì 5 giugno 2019) La Kia ha diramato laimmagine ufficiale, una nuovaderivata dalla Ceed. Pensata come anello di congiunzione tra il mondo delle compatte e la gamma a ruote alte del costruttore coreano, ladebutterà ufficialmente il 26 giugno, per poi arrivare sul mercato entro la fine dell'anno. Tratti da Suv. Lo stile, curato dal design centre di Francoforte diretto da Gregory Guillame, evolve le formeCeed con componenti inediti. Alcuni dettagli, come le protezioni di plastica nera che corrono lungo tutta la parte bassavettura fasciando anche i passaruota, derivano dal mondo delle Suv, mentre particolari come il montante posteriore, sono ispirati alle coupé. Nonostante l'assetto rialzato questa combinazione ha permesso ai designer di creare un'auto dal look filante e più sportivo rispetto a quello delle sorelle a ruote alte. La posizione di ...

