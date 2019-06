Baby George | il gesto generoso del principino che ha commosso Kate Middleton e William

Carlo annoiato all’incoronazione di mamma Elisabetta (come Baby George) : baby Carlo e la mamma regina baby Carlo e la mamma regina baby Carlo e la mamma regina baby Carlo e la mamma regina baby Carlo e la mamma regina baby Carlo e la mamma reginaIl giorno in cui vieni incoronata regina non si dimentica. Quando è toccato a Elisabetta era il 2 giugno 1953 e Westminster Abbey era gremita. Per la prima volta c’erano accese anche le telecamere (27 milioni di spettatori), mai ammesse prima a un rito così solenne. Sul ...

Royal Baby - il nome Archie ha un legame con Baby George. Ecco perché : Meghan Markle e il principe Harry hanno scelto per il loro primogenito un nome davvero insolito, Archie Harrison. La particolarità sta nel fatto che non avrebbe legami con gli antenati della...

Il Baby Sussex di Meghan Markle e il principe Harry si chiama Archie : il piccolo George lo aveva già spoilerato a gennaio? : Prime foto del Baby Sussex, della bella Meghan Markle e del principe Harry come famiglia al gran completo. Questo pomeriggio i fan del gossip reale hanno finalmente goduto delle novità relative al primogenito dei Duchi del Sussex e non solo perché i due si sono mostrati a Windsor in tutto il loro splendore con in braccio il loro bambino nato tre giorni fa, ma anche perché le novità non sono mancate. I primi scatti ufficiali del Baby Sussex ...