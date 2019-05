La Difesa si ritrova la guerra in casa | il sottosegretario M5s attacca la ministra Trenta

ilfogliettone

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il MoVimento Cinque Stelle si spacca anche sulla. Nel mirino di una parte dei pentastellati, dopo Luigi Di Maio, c’è laElisabetta, sponsorizzata a suo tempo proprio dallo stesso capo politico. "Ascolta capi e capetti del passato, fa scelte incomprensibili ed è consigliata male”. La bordata allaarriva dal suoalla, Angelo Tofalo, a sua volta, fedelissimo di Maio. I vertici dei 5 stelle prendono le distanze da Tofalo. In serata addirittura è girata la voce delle sue dimissioni. "Smentiamo la notizia pubblicata da alcuni organi di informazione relativa alle dimissioni delAngelo Tofalo", hanno fatto subito sapere fonti del M5s. La smentita arriva nel momento in cui lo stesso Di Maio ha annunciato che "le dimissioni di Tofalo non sono formali, in ogni caso decide Conte”.Il che implicherebbe che si è parlato di ...

