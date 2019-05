Motori | Sicurezza – Jaguar Land Rover | il volante aptico aiuta a rimanere concentrati

Motori – Driving Skills For Life : l’impegno gratuito di Ford per la sicurezza stradale dei più giovani : Il Ford DSFL rappresenta l’impegno dell’Ovale Blu nell’area della Corporate Social Responsibility che si sostanzia nella presa di coscienza e nello studio della società, con lo sguardo rivolto, soprattutto, ai più giovani Al via l’edizione 2019 di Ford Driving Skills For Life (DSFL), il programma di corsi gratuiti di guida responsabile indirizzato ai giovani nella fascia d’età 18-25, che torna in Italia per il 7° anno consecutivo e ...

Motori – Citroën C1 2019 tecnologia e sicurezza da fuoriclasse [GALLERY] : La piccola citycar francese Citroën C1 si aggiorna, il modello 2019 è ricco di tecnologia e risulta essere ai vertici della categoria per la sicurezza Riferimento di stile e design nel segmento delle citycar, Citroën C1 propone numerose tecnologie ai vertici della categoria anche per sicurezza e comfort. Sei airbag di serie frontali, laterali e a tendina, il sistema ESC che interviene in caso di perdita di aderenza, il limitatore di ...

Motori – Giovani e mondo delle due ruote : l’iniziativa di Yamaha per approcciarsi alla strada in totale sicurezza : Experience, educazione stradale e sicurezza per avvicinare i Giovani al mondo delle due ruote Yamaha “scende in pista” e partecipa alla giornata evento ‘Ride 125 eXperience Day’, organizzata per l’8 giugno sulla pista di Arese centro di guida sicura ACI-Sara. L’evento, totalmente gratuito, ha l’obiettivo di avvicinare i Giovani (patentati e non) al mondo delle due ruote attraverso ...