(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il dibattito sulla Brexit prosegue, nel Paese, tra i rappresentanti delle istituzioni, così come come nell’aula di un. Protagonisti del nuovo capitolo di discussioni sulla - sempre più complicata - uscita deldall’Unione europea sono Borise John. Il primo, candidato ad essere successore della May, è finito inper rispondere di alcune affermazioni - probabilmente non vere - suiche da Londra arrivano a Bruxelles. Il secondo, speaker della Camera diventato famoso per i suoi “Ordeeer”, ha smentito ogni ipotesi di abbandonare l’incarico che ricopre da dieci anni in un momento così complicato per il Paese.Voci su un suo addio imminente erano state messe in giro nel, ma Johnnon ha assolutamente intenzione di abbandonare l’incarico di speaker della Camera a ...

