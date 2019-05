Al Politecnico di Milano Insieme guardando al futuro

Mostre - agli Armani Silos progetti plastici Politecnico Milano : Armani, Mostre Co-housing, edifici ecosostenibili e riprogettazione dei paesaggi urbani. Sono solo alcune delle idee esposte in progetti a Milano

Politecnico di Milano - opportunità dal Fintech per le banche : Il Politecnico di Milano mette intorno al tavolo studenti, e società del calibro di Banca Generali e Facebook per fare il punto sul ruolo Fintech

Università : da Regione Lombardia 3 mln a Bicocca e Politecnico Milano (2) : (AdnKronos) - "Queste collaborazioni rappresentano uno dei motori più importanti per valorizzare ricerca e innovazione al servizio del nostro territorio" ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese,

Università : da Regione Lombardia 3 mln a Bicocca e Politecnico Milano : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - Regione Lombardia punta su mobilità sostenibile e biotecnologie e sottoscrive l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e con il Politecnico di Milano due accordi, finanziati con 3 milioni di euro. il primo progetto punta a individuare nuove molecole in grado di veicol

Leonardo e il Politecnico di Milano lanciano 'Innovathon' : La competizione testimonia l'impegno di Leonardo per la diffusione della cittadinanza scientifica e la valorizzazione del talento delle giovani generazioni, attraverso la collaborazione con il mondo ...

POLI URBAN COLORS - MURALES ARTISTICI AL Politecnico DI MILANO : ZEDZ "All'incrocio tra arte e scienza, tradizione e sperimentazione, il POLItecnico di MILANO ospita studenti e artisti nel quartiere di Bovisa dove energia, vitalità e innovazione, valori che ogni ...

Politecnico Milano : 15 ricercatori di livello internazionali : 6 ricercatori internazionali, vincitori di borse Marie Skodowska-Curie - European Individual Fellowship 2018, hanno scelto Politecnico Milano

Università : a Politecnico Milano in arrivo 15 ricercatori internazionali : Milano, 23 apr. AdnKronos) - Sei ricercatori di livello internazionale, vincitori di borse Msca, Marie Skodowska-Curie - European Individual Fellowship 2018, hanno scelto il Politecnico di Milano per portare avanti le loro ricerche. Altri nove ricercatori, che hanno ottenuto il Seal of Excellence ne

Airbus : squadra del Politecnico di Milano selezionata tra le finaliste del concorso Fly Your Ideas : Move-ez, la squadra del Politecnico di Milano con il progetto Swan – Smart Wheelchair è una delle sette squadre selezionate a livello mondiale dagli esperti di Airbus per partecipare alla fase finale del concorso internazionale Fly Your Ideas 2019, che invita gli studenti a sviluppare progetti innovativi nei settori chiave dell’industria aerospaziale: Elettrificazione, Servizi Dati, Sicurezza Informatica, Internet of Things (IoT), ...

"Negli scali si ridisegna Milano" : la città del futuro vista dal Politecnico : Milano, 20 aprile 2'019 - Dalla sfida degli scali alle periferie da disegnare, con lo sguardo rivolto alle professioni del futuro che stanno nascendo in città, dal medico-ingegnere all'esperto di ...

Politecnico Milano : a San Siro nuovo spazio Off Campus : Il Politecnico di Milano estende la sua attività nelle periferie. E' stato inaugurato, in via Gigante, Off Campus San Siro, il primo di una serie