Giro d’Italia | 16° tappa da Lovere a Ponte di Legno | cambia il percorso | salta il Gavia

(Di lunedì 27 maggio 2019) L’edizione numero 102 delsi appresta a vivere la settimana decisiva, quella che stabilirà chi indosserà la maglia rosa al termine della cronometro di Verona in programma domenica 2 giugno e che si porterà a casa il Trofeo Senza Fine. Dopo il secondo giorno di riposo, la corsa ripartirà, martedì 28 maggio, con l’ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar) in maglia rosa, davanti allo sloveno Primoz Roglic (Team Jumbo Visma), distaccato di 47” e Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) che deve recuperare 1’47”. Rischio slavine, modificato ildella 16°La 16°, con partenza da(BG) e arrivo adi(BS), da programma sarebbe dovuta essere lunga 226 km, con la scalata della Cima Coppi, il Passo(2.618 metri s.l.m.), ma l’enorme quantità di neve caduta in questo anomalo mese di Maggio, e il previsto peggioramento del meteo, con il rischio slavine, ...

