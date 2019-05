Wikipedia porta la Turchia di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo per

ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019)porterà ladideidell’uomo per combattere il bando imposto al paese da due anni. La Wikimedia Foundation ha presentato una petizione motivandola dicendo che la censura della sua enciclopedia viola il dirittolibertà di espressione. L’accesso al sito era stato bloccato dalle autorità turche nell’aprile 2017, con l’accusa di essere “una fonte di informazione che agisce con i gruppi che conducono una campagna nociva contro lanel contesto internazionale”. Nella petizione, l’organizzazione no-profit che gestisceha spiegato che “stiamo intraprendendo questa azione come parte del nostro costante impegno per la conoscenza e la libertà di espressione comefondamentali per ogni persona”. Aggiungendo poi: “Lo facciamo solo dopo continui ed esaurienti ...

Phaelon80 : @CremaschiG @potere_alpopolo Il vuoto di idee porta ad attaccarsi a qualunque fenomeno di massa costruito a tavolin… - MilanoInForma : Il Planetario Civico Ulrico Hoepli nei giardini di Porta Venezia di Milano - npedelini : RT @Il_Vitruviano: @umanesimo @Furioso_Furio @ItalianPolitics @LucaMainoldi @semeraro_g @arturodicorinto @Michele_Arnese @MinutemanItaly @a… -