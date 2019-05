Pronostico St Mirren vs Dundee United | Championship Playoff 26-05-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di sabato 25 maggio 2019) Scottish, finale di ritorno, analisi edi St, domenica 26 maggio. Consigli per la tua scommessa vincente.Ilvuole tornare al più presto in Premiership, dopo tre tentativi falliti e domenica avrà l’ennesima occasione per farlo, sfidando il Saintnella finale di ritorno deidi. Giovedì le due squadre hanno impattato sullo 0-0 di fronte a 11.000 spettatori del Tennadice Park, rimandando il verdetto finale nella gara in programma domenica pomeriggio al Paisley 2021 Stadium, decisiva per il futuro di entrambe.Come arrivano St?Il Stè uscito indenne dall’inferno di Tannadice Park e ora ha il vantaggio di potersi salvare giocando sostenuti dal proprio pubblico. Nonostante il penultimo posto in classifica dopo 22 sconfitte in trentotto giornate, la ...