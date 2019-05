Il giornalista Tancredi Palmeri | ' Sarri-Juve | trattativa in stato molto avanzato'

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Guardiola, Klopp, Pochettino, fino ad arrivare ad Inzaghi e. Sono questi i nomi più chiacchierati in questi giorni per la panchina bianconera, e già dalla prossima settimana potremmo avere delle novità a riguardo su chi si siederà sull'ambita panchina dellantus. Ci sono ovviamente pareri contrastanti a riguardo, dall'Inghilterra ad esempio smentiscono il possibile arrivo a Torino di Guardiola, mentre in Spagna, ilAguilar del 'Mundo Deportivo' sostiene che tale pista per lantus non è da escludere. La maggior parte della stampa italiana invece sposa a pieno la linea tricolore, con Inzaghi epossibili candidati alla sostituzione di Massimiliano Allegri. Anche ilè convinto che la scelta di un tecnico italiano sia la più probabile, anzi secondo quest'ultimo lantus sarebbevicina a Maurizio, che a fine stagione ...

