Uomini e Donne gossip | Luca Daffré prima della scelta confessa | “Ho tanti dubbi su Angela”

Gossip Uomini e Donne : Natalia Paragoni confessa di non amare Andrea : Uomini e Donne, Natalia Paragoni: “Tra me e Andrea non posso parlare d’amore” E’ un dubbio che attanaglia in maniera sottile i telespettatori di Uomini e Donne: ma Natalia Paragoni ama oppure no Andrea Zelletta? La scorsa puntata la ragazza è fuggita dallo studio durante la messa in onda dell’esterna tra lui e Klaudia e seduta a terra, con la schiena contro il muro, si è lasciata andare alle lacrime e a un amaro ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 23/05 : La puntata del Trono Classico di Uomini e Donne parte con l’ingresso dei tronisti salvo Andrea (che entrerà dopo), in compenso entra la sua corteggiatrice Klaudia, si festeggia poi il compleanno di Angela e quindi si va a vedere il recall della settimana scorsa con le discussioni tra Andrea e Natalia, la cena con digestivo a base di baci dello stesso con Klaudia, le lacrime della prima. Alla fine della puntata Andrea va a cercare Natalia ma ...

Uomini e Donne news - Klaudia spiazza : Andrea e Natalia? “Solo business” : Uomini e Donne, Klaudia a ruota libera: Andrea e Natalia? “Solo business! Se vanno a Temptation farò di tutto per essere nel villaggio delle single” Mancano pochissimi giorni alla scelta di Andrea Zelletta. Il tronista, arrivato alla fine del suo percorso a Uomini e Donne con due corteggiatrici, sembrerebbe oggi convinto a lasciare la trasmissione […] L'articolo Uomini e Donne news, Klaudia spiazza: Andrea e Natalia? ...

NATALIA PARAGONI/ Uomini e Donne : 'Andrea sceglierà Klaudia. È cambiato' : NATALIA PARAGONI stuzzica Andrea Zelletta: sarà lei la scelta del tronista del trono classico di Uomini e Donne? Tutti i dettagli.

Uomini e Donne - Natalia delusa da Andrea : "Penso che non sarò io la sua scelta" : Nella puntata di oggi a Uomini e Donne, Andrea deve sbrigliare alcune questioni rimaste in sospeso con Klaudia Poznanska. Andrea ha cercato di riavvicinarsi a Natalia Paragoni partendo alla volta di Milano per avere un chiarimento, i due hanno litigato ferocemente lanciandosi accuse l'uno contro l'altra. Natalia rimprovera il tronista poiché a suo parere dice sempre le stesse cose.Dopo diversi segnali di pace lanciati da Andrea, Natalia ...

Uomini e Donne - Manuel Galiano in vista della scelta di Giulia Cavaglià : 'Sono in ansia' : A Uomini e Donne (il famoso dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi) è giunto ormai il tempo delle scelte. I tre attuali tronisti, Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià nei prossimi giorni indicheranno i rispettivi corteggiatori preferiti, anche se al momento non è chiaro se le puntate verranno registrate come di consueto, o se accadrà tutto in diretta. Per quanto riguarda Giulia Cavaglià, di recente Manuel Galiano ha ...

News Uomini e Donne : Alessio deluso da Angela? “Mi sento preso in giro” : Angela Nasti di Uomini e Donne non sceglierà Alessio Campoli? Lo sfogo di lui La prossima settimana Giulia, Andrea e Angela Nasti faranno finalmente la loro scelta. E quest’ultima pare davvero essere certo che sceglierà Daffrè. Difatti la tronista napoletana non ha mai certo fatto mistero di essere assai presa da Luca di Uomini e Donne, facendo immaginare che la sua scelta non avrà colpi di scena. E probabilmente anche Alessio Campoli se ...

Uomini e Donne - Klaudia : "Se Andrea sceglierà Natalia e andranno a Temptation Island - farò di tutto per andare" : La corteggiatrice di Zelletta, si proietta già al no e si candida come tentatrice se Andrea e Natalia dovessero partecipare 'Temptation Island'.

Uomini e Donne anticipazioni : Manuel Galiano in ansia per la scelta di Giulia : Uomini e Donne anticipazioni: Manuel Galiano, l’ansia per la scelta di Giulia e il rapporto conflittuale con Tina Cresce l’attesa per la scelta finale di Giulia Cavaglia a Uomini e Donne. La modella e protagonista del trono classico 2019 sembra divisa tra due i corteggiatori Giulio Raselli e Manuel Galiano. Anche se nell’ultimo periodo è sembrata essere un […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Manuel Galiano in ...

Giulio Raselli - scelta Giulia a Uomini e Donne : “Mi infastidisce…” : scelta Giulia a Uomini e Donne, Giulio Raselli: “Mi infastidisce vederla con Manuel” Ormai è solo questione di tempo prima che la scelta di Giulia a Uomini e Donne venga mandata in onda su Canale 5 (molto probabilmente in diretta, per evitare spoiler). Chi sceglierà tra il tenebroso e dannato Giulio Raselli e il simpatico e gioviale Manuel Galiano? Il primo dei due ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine dove ha ...

Uomini e Donne - Alessio torna da Angela? “Vorrei chiudere il capitolo” : Uomini e Donne, Alessio Campoli tornerà da Angela per la scelta? Il corteggiatore risponde al Magazine del programma Cosa farà Alessio Campoli dopo aver lasciato Uomini e Donne? Sappiamo dalle anticipazioni uscite sul Vicolodellenews.it e che riguardano la registrazione del Trono Classico del 7 maggio che il romano ha abbandonato lo studio. La sua è […] L'articolo Uomini e Donne, Alessio torna da Angela? “Vorrei chiudere il ...

Diretta Uomini e Donne : Muriel Bassi si autoelimina dal programma : Primo appuntamento con il Trono Classico di Uomini e Donne. Settimana prossima andranno in onda, rigorosamente in Diretta, le scelte dei tronisti Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta. Prima di conoscere le scelte, percorriamo l'ultimo passaggio di questo lunghissimo corteggiamento e vediamo che cosa accadrà nella puntata di oggi grazie alle anticipazioni del portale ufficiale Witty. Muriel Bassi lascia il programma Iniziamo a parlare ...

Anticipazioni Uomini e donne - Over : Salvio dice 'no' a Luisa ma poi ci ripensa : Salvio Calabrese e Luisa Monti sono stati i protagonisti della puntata del Trono Over di Uomini e donne trasmessa ieri 22 maggio su Canale 5. In tale occasione, la dama ha raccontato di avere avviato già da qualche mese una relazione con il cavaliere, da lei incontrato spesso anche durante il weekend. Gli ha quindi chiesto di provare a viversi lontano dalle telecamere, precisando di non voler pensare ad un fidanzamento, quanto piuttosto ad un ...

Uomini e Donne : le scelte dei tronisti saranno in diretta : Andrea Zelletta I tronisti di Uomini e Donne stanno per fare la loro scelta, in maniera però ‘diversa’ dal solito. O meglio, diversa per tanti spettatori del programma. Come DavideMaggio.it anticipato non ci sarà nessuna prima serata, come avvenuto lo scorso inverno, ma è in arrivo un’azzeccata novità. Le scelte di Uomini e Donne avverranno in diretta. In molti, nel corso di questi giorni, si erano chiesti se le scelte dei ...