Formula 1 – Cristiano Ronaldo ospite nel box Ferrari a Montecarlo | Leclerc emozionato

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il Mondiale di F1 fa tappa ae nel boxspunta: unCharlesfa gli onori di casa Il Mondiale di F1 fa tappa a! Nel weekend le monoposto gareggeranno sul celebre circuito cittadino monegasco, ricco di fascino e capace di ospitare una platea di vip niente male, pronti a gustarsi lo spettacolo delle 4 ruote. Già dalle prime prove del giovedì si è visto qualche volto noto a spasso per i paddock. Prima nel box Mercedes e poi in quelloè spuntato addirittura! Il fuoriclasse portoghese, in compagnia del figlio, si è intrattenuto a parlare con unCharlesche ha fatto gli onori di casa in qualità di monegasco e, dasta, ha mostrato il box della Rossa a CR7. “@, è stato fantastico incontrarti” /> Il padrone di casa @Charlesincontra CR7 ...

SkySportF1 : ?? E a Monte Carlo c'è anche @Cristiano ?? In visita al box @MercedesAMGF1 per salutare @LewisHamilton ?… - juornoit : Ronaldo snobba la Ferrari e va in MERCEDES da Hamilton - paolochiariello : Ronaldo snobba la Ferrari e va in MERCEDES da Hamilton -