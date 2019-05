Ballando con le Stelle e L' Eredità | combo esplosiva | arriva Flavio Insinna | una bomba di

Ballando con le stelle : scendono in pista Massimo Giletti - Flavio Insinna e Elisa Isoardi : Ballando 2019, tanti i ballerini per una notte delle semifinali: tra loro anche Massimo Giletti, Elisa Isoardi e Flavio Insinna Venerdì 24 e sabato 25 maggio tornerà Ballando con le stelle. Dopo aver lasciato spazio sabato scorso (18 maggio) alla grande finale dell’Eurovision Song Contest, il dance show condotto da Milly Carlucci sarà in onda […] L'articolo Ballando con le stelle: scendono in pista Massimo Giletti, Flavio Insinna e ...

Ballando con le Stelle - Stefano Oradei e Veera Kinnunen in crisi per colpa di Osvaldo? : In questa edizione di Ballando con le Stelle pare che la coppia formata dai maestri di danza Stefano Oradei e Veera Kinnunen, sia entrata in crisi per colpa di Daniel Osvaldo, che balla con la svedese.Oradei è diventato molto geloso nei confronti della sua fidanzata, in quanto non avrebbe affatto digerito il fatto che la Rai abbia mandato in trasferta i due per uno spot promozionale per il programma condotto da Milly Carlucci, minacciando ...

Ballando con le stelle 2019 - Ettore Bassi : "Manuela Arcuri? La inviterò a cena dopo la sfida" : Ettore Bassi, oggi, è intervenuto a 'Vieni da me' su Rai1, a pochi giorni dalla sfida con Manuela Arcuri a 'Ballando con le stelle 2019'. L'attore ha parlato dell'infortunio del maestro Luca Favilla che avrebbe messo a rischio lo svolgimento della gara:prosegui la letturaBallando con le stelle 2019, Ettore Bassi: "Manuela Arcuri? La inviterò a cena dopo la sfida" pubblicato su Gossipblog.it 22 maggio 2019 14:51.

Ivan Cottini malato di Sla - ospite speciale a Ballando con le Stelle : Una storia di coraggio, di emozioni, di amore nei confronti della vita, quella di Ivan Cottini, il primo ballerino al mondo malato di sclerosi multipla. “Più in alto di così, non potevo arrivare”, queste le parole del 35enne modello e papà ballerino che si esibirà a Ballando con le Stelle per dimostrare che la disabilità non è un limite, ma una sfida quotidiana.-- La sua storia ha emozionato e incuriosito molti, tra questi anche il mondo dei ...

Elisa Isoardi sabato a Ballando con le stelle : “Ma non so se…” : La prova del cuoco, Elisa Isoardi parla di Ballando con le stelle: “Dovrei danzare con…” E’ fissata per sabato prossimo, a quanto pare, l’ospitata di Elisa Isoardi a Ballando con le stelle: a confermarlo è stata oggi Monica Setta in diretta a La prova del cuoco. Ospite della padrona di casa, durante la gara dei cuochi la giornalista ha parlato di una particolare dieta in voga al momento, commentata dalla ...

Ballando con le stelle - Carolyn Smith di nuovo in ospedale : "Trombosi al braccio destro" : E' di questa mattina il messaggio di Carolyn Smith, la giudice di Ballando con le stelle già impegnata nella lotta contro il cancro, nel quale ha annunciato di aver rimandato la partenza per la Polonia a causa di un preoccupante dolore al braccio. Come dichiarato da lei attraverso la sua pagina Inst

