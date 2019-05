Sgradita sorpresa durante la luna di miele | giovane marito scopre che lei è un lui

baritalianews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Brutta scoperta per uno sposino del Bahrein alla prima notte di nozze. Infatti, quando ha tentato di “consumare” il matrimonio celebrato da poche ore, ha avuto l’inattesache la donna che aveva sposato era in realtà un uomo. L’uomo ha ottenuto subito il divorzio. La “sposa” era in realtà nata “intersessuale”, cioè con caratteristiche sia maschili che femminili, e non era del tutto sicura della sua identità sessuale prima del matrimonio. Dopo l’esperienza, però, ha deciso di voler essere un uomo, anche ricorrendo a operazioni chirurgiche. Cosa che comunque le ha comportato non pochi problemi: ha perso il posto di lavoro, non lo accettano in palestra e viene regolarmente fermato dalla polizia, dato che sembra un uomo ma secondo i suoi documenti risulta ancora una donna. L'articololadiche lei è ...

