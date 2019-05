Motori- Badennova | i dissuasori intelligenti che premiano la buona guida VIDEO

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Iartificiali diventano, la ditta spagnolainizia la sperimentazione sulle trafficatissime strade di New York City La sicurezza stradale da qualche decennio ha avuto uno sviluppo esponenziale, nei primi anni ’90 sulle strade di tutto il mondo si sono diffusi iartificiali per ridurre la velocità delle vetture in zone altamente trafficate, questidalla loro nascita non hanno mai avuto una grandissima evoluzione, di fatti interrompevano bruscamente la corsa delle vetture con un balzo indifferentemente se l’automobilista fosse al di sopra o al di sotto del limite di velocità consentito. Da oggi questo potrebbe cambiare, è dell’azienda spagnolail brevetto di un dosso intelligente composto non più, di semplice pvc, asfalto o cemento, come le precedenti generazioni ma da un liquido non newtoniano ...

