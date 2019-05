Game Of Thrones 8 dove vedere gli episodi in tv | streaming e replica

cubemagazine

(Di lunedì 20 maggio 2019)Of8 torna dopo quasi due anni di attesa con le puntate dell’ottava e ultima stagione in onda negli USA sulla HBO e in Italia su Sky Atlantic. Ecco di seguito tutte le info su orari, date eglidiOf8 in tv e. SCOPRI TUTTO SU #GOT8Ofin tv eIn Italia i nuovidiOf8 andranno in onda in televisione come sempre su Sky Atlantic HD al canale 110 di Sky. Nella notte tra la domenica e il lunedì alle 3:00 verrà trasmessa in contemporanea con la HBO la puntata in lingua originale sottotitolata in italiano. Perla versione doppiata invece bisognerà aspettare una settimana, da lunedì 22 luglio alle ore 21:15 sempre su Sky Atlantic HD.OfIn contemporanea gli abbonati Sky potranno guardareOfindiretta ...

trash_italiano : ESCLUSIVO: svelato il finale di Game of Thrones! #GoT - trash_italiano : È ora di mettere la sigla di Game of Thrones e infamare tutti gli altri Paesi finché non ci danno i 12 punti. #Eurovision #EscIta - trash_italiano : Un finale indegno. Non era Game of Thrones. #GameOfThronesFinale -