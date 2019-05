Novara, bimbo di 5 anni sfugge al controllo e cade nel laghetto del ristorante: è gravissimo (Di domenica 19 maggio 2019) Il drammatico incidente nella tarda serata di sabato mentre il picco era con genitori e parenti in un ristorante della zona di Soriso che affaccia su un laghetto. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il bimbo si sarebbe allontanato dai genitori senza che questi se ne accorgessero in tempo.



Il drammatico incidente nella tarda serata di sabato mentre il picco era con genitori e parenti in un ristorante della zona di Soriso che affaccia su un laghetto. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il bimbo si sarebbe allontanato dai genitori senza che questi se ne accorgessero in tempo.

